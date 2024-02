Quand Thierry Henry se fait chambrer sur Mbappé

Le plateau de CBS offre toujours des moments drolatiques entre ses trois consultants, les soirs de Ligue des Champions. Et cela n’a pas manqué mercredi, le trio Thierry Henry-Micah Richards-Jamie Carragher se chambrant dès que possible. Et cette fois, la victime se nommait Thierry Henry. Le sujet était alors Kylian Mbappé, qui avait débloqué la rencontre du PSG face à la Real Sociedad. Et Micah Richards a commencé à le comparer à son comparse en plateau.

« Honnêtement, en le regardant, son aura, il est juste… il me rappelle un jeune Titi [Henry]. Vraiment. Mais je pense qu’il en a un peu plus… », a-t-il lâché, provoquant les rires de Carragher et l’étonnement d’Henry. Avant de préciser : « je parle de style, pas des qualités du joueur, calmez vous ». Loin d’être vexé, Henry a répliqué par cette pique : « tout ça parce que je lui ai mis un petit pont, franchement…»