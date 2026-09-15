Brest : Pierre Lees-Melou raconte le bouleversant secret partagé avec Éric Roy

Actuellement au Paris FC, Pierre Lees-Melou a longtemps évolué à Brest sous les ordres d’Éric Roy. Dans un entretien accordé à France TV Sport, le milieu de terrain est revenu avec émotion sur sa relation avec son ancien entraîneur, décédé tragiquement le 17 juin dernier à l’âge de 58 ans des suites d’un cancer. Lees-Melou raconte notamment comment Roy lui avait annoncé sa maladie lors d’un restaurant entre les deux hommes, avant de lui demander de garder cette confidence pour lui.

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⚽ #LiveClub | 🗣️ “On se chambrait beaucoup lui et moi” : Pierre Lees-Melou parle de sa relation avec son ancien coach Éric Roy et du moment où il a appris pour la maladie.



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« On a fait un fameux restaurant tous les deux où il m’avait avoué sa maladie pour me mettre dans la confidence, pour aussi me montrer une certaine preuve de confiance, pour me faire comprendre peut-être qu’il y a des choses plus importantes dans la vie. Et d’ailleurs, à partir de ce restaurant-là, je crois que deux ou trois semaines après, j’étais de retour. C’est vrai que ce sont des discussions qui marquent. Forcément, c’est touchant quand on apprend ça de son propre coach, à qui on doit beaucoup de choses, sachant qu’on partait d’une grosse saison comme ça. On sent qu’il est quand même affaibli… C’était dur et, à la fois, j’étais content aussi qu’il me montre autant de confiance, même malheureux, triste pour lui, parce que forcément, on fait plus attention à lui au quotidien. Je le voyais plus affaibli. J’avais une relation où on se chambrait beaucoup, lui et moi. Et une fois, il est venu avec des lunettes et je l’avais chambré un peu en disant : « nouvelle saison, nouveau look cette année. » Et il était venu, il avait rigolé, mais il me parlait à l’oreille en me disant : « j’ai commencé une nouvelle chimio et je commence un peu à perdre la vue. » Et je m’étais senti con. Je dis : « putain, désolé, désolé, je ne savais pas. » Et je ne pouvais rien dire dans le vestiaire. Il m’avait fait la promesse de ne rien dévoiler à personne. Il m’a dit : « c’est entre toi et moi. » Donc moi, je n’ai jamais rien dit. Mais on a toujours eu cette belle relation de chambrage. C’était un secret qui était dur à savoir. Voilà. »