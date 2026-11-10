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Antonio Conte s’est attaché les services de Pini Zahavi pour tenter d’obtenir Manchester United

Par Santi Aouna
1 min.
Antonio Conte @Maxppp

Sauf retournement de situation, Michael Carrick devrait quitter ses fonctions d’entraîneur de Manchester United dans les prochains jours. Malgré le nul in extremis obtenu à Old Trafford contre Aston Villa (4-4), l’ancien milieu de terrain ne parvient pas à redresser la situation. Le favori pour lui succéder se nomme Mauricio Pochettino.

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L’actuel sélectionneur des États-Unis n’est pas seul en lice. On parle notamment d’Antonio Conte (57 ans), libre depuis son départ de Naples en fin de saison dernière. D’après nos informations, l’Italien s’est même attaché les services de Pini Zahavi, uniquement dans le cadre de négociations pour tenter d’obtenir le banc des Red Devils. Verdict très bientôt.

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