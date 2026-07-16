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Ligue 1

OM : Grégory Lorenzi dément la rumeur autour de Benatia

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Présenté en tant que nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi a dû répondre à une question étonnante. Une journaliste lui a en effet demandé s’il était vrai que Medhi Benatia avait toujours un rôle au sein du club phocéen.

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« Medhi n’a pas du tout de rôle au sein de l’OM, il n’est plus sous contrat. Il a été directeur sportif ces derniers mois et avait initié des sujets que j’ai pris en cours. On a collaboré pour qu’il y ait une bonne passation. Il est normal qu’il nous ait informés pour qu’on ait les meilleures informations sur ces sujets. Il nous a donné sa disposition pour faire la meilleure passation possible entre les dossiers en cours, mais aujourd’hui, il n’a plus de fonction au sein du club », a-t-il confié en conférence de presse.

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