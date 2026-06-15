Sénégal, Iliman Ndiaye : «l’Equipe de France ne m’a jamais fait rêver»

Bien qu’il soit né en France et qu’il ait forgé ses premiers souvenirs de football au Stade de France avec son club d’enfance, Iliman Ndiaye a assumé un détachement total vis-à-vis de l’Equipe de France ce lundi dans un entretien accordé à France Football à la veille d’un Sénégal-France qui s’annonce brûlant à la Coupe du Monde : «mon premier souvenir lié aux Bleus, c’est quand mon premier club, Rouen Sapin, nous avait emmenés voir la sélection au Stade de France. C’est un super souvenir mais l’équipe de France ne m’a jamais fait rêver, ce n’est pas mon histoire. En revanche, j’avais des étoiles dans les yeux en voyant leur niveau de jeu. Évidemment, je n’ai pas vu le Sénégal-France de 2002 en direct mais je l’ai vu mille fois ensuite. Beaucoup d’entre nous attendaient ce match, on voulait tous ce tirage.»

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Porté par cette ferveur, le joueur d’Everton a ensuite évoqué ses ambitions avec le Sénégal. Et l’ancien de l’OM vise clairement les sommets : «mais, plus globalement, le Sénégal attend la Coupe du monde avec impatience car nous avons un objectif clair : devenir champions du monde. Le football africain est en train de franchir un cap, il atteint un autre niveau. Le Maroc a brisé un plafond de verre en 2022 avec son parcours jusqu’en demi-finales (éliminé par les Bleus, 0-2). On l’a ressenti quand on a affronté de grosses nations comme l’Angleterre (3-1, à Nottingham, le 10 juin 2025), on regarde n’importe qui droit dans les yeux. On veut vraiment ramener la Coupe du Monde en Afrique.»