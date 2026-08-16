Mercato : le Real Madrid et le FC Barcelone songent encore à recruter le même joueur

C’est une constante : le FC Barcelone et le Real Madrid sont souvent rivaux sur le mercato. À de nombreuses reprises ces dernières années, les deux ogres du football espagnol ont tenté de recruter le même joueur. Parfois, ce sont les Blaugranas qui ont "gagné", avec Rodri par exemple. Dans d’autres dossiers, ce sont les Merengues qui l’ont "emporté", comme avec Marc Cucurella ou Bernardo Silva.

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L’Atlético de Madrid, fort d’une nouvelle force de frappe sur le mercato ces dernières années, a aussi souvent rivalisé avec les deux gros clubs du pays, et était également sur le milieu de terrain portugais et sur le latéral gauche espagnol. Les Colchoneros ont finalement enrôlé Cristian Romero, qui était aussi apprécié par le Real Madrid et le Barça. Quoi qu’il en soit, comme l’indique AS, les trois clubs ont encore un objectif mercato en commun.

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Un joueur très convoité

Il s’agit de Kees Smit, milieu de terrain de l’AZ Alkmaar, déjà annoncé dans le viseur du Real Madrid ces dernières années. Comme l’explique le média, tant les Merengues que le Barça et l’Atlético sont intéressés par le joueur de 20 ans, qui fait partie des plus gros espoirs du continent à son poste. Dans ce dossier, c’est surtout le Real Madrid qui est en tête, puisque le club présidé par Florentino Pérez est en quête d’un nouveau milieu de terrain pour cet été. José Mourinho avait même, la semaine dernière, réclamé une signature à ce poste publiquement. Avec les arrivées de Rodri et de Morten Hjulmand, le Barça et l’Atlético pensent à Smit plutôt pour le moyen-long terme.

Le média ajoute que le prix du transfert serait de 60 millions d’euros, presque une affaire au vu des prix pratiqués sur le marché cet été, notamment si on compare avec les autres profils similaires comme ceux d’Adam Wharton. Si l’avenir du joueur a de grandes chances de s’écrire en Espagne, c’est parce que c’est Jorge Mendes qui est aux commandes de son avenir, et l’agent portugais a ses entrées dans les trois clubs. Surtout au Bernabéu, depuis l’arrivée de José Mourinho à la tête du club. Affaire à suivre…