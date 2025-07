La Juventus et l’AC Milan veulent dépouiller le PSG

La Juventus Turin et l’AC Milan veulent chacun recruter un nouvel attaquant. Pourtant, le club turinois a recruté, libre, Jonathan David en provenance du LOSC cet été, et le club lombard avait lui arraché Santiago Gimenez au Feyenoord l’hiver dernier. Deux hommes censés devenir la menace offensive principale de leurs équipes. Mais cela ne suffit visiblement pas, puisque les dirigeants s’échinent à trouver d’autres buteurs. Et leurs pistes et envies convergent vers le Paris Saint-Germain.

La Juve, comme vous le savez, souhaite absolument conserver Randal Kolo Muani mais peine à convaincre le PSG, faute de liquidités. Un nouveau prêt avec obligation d’achat est espéré, mais pour accélérer, il lui faudrait vendre des indésirables, comme Timothy Weah (que l’OM attend avec impatience), Douglas Luiz et Dusan Vlahovic. Le Serbe est un enjeu majeur, en fin de contrat dans un an avec un salaire mirobolant. Il est poussé au départ mais personne n’est en mesure de satisfaire ses exigences financières.

Le PSG au centre des débats pour la Juve et l’AC Milan

Selon La Repubblica, l’AC Milan a présenté une première offre à la Juventus pour Vlahovic, avec 10 M€ + Ismaël Bennacer, le milieu international algérien qui avait été prêté à l’OM lors de la deuxième partie de saison. Une offre tout de suite repoussée par la Vieille Dame, qui valorise son joueur à 25-30 M€ sur ce mercato. Mais elle n’a aucune garantie de trouver preneur dans les semaines à venir, ce qui complique sa propre avancée dans le dossier Kolo Muani…

L’AC Milan, de son côté, cherche des alternatives sur le marché, et l’une des dernières concerne Gonçalo Ramos, l’attaquant portugais du PSG. Ce dernier n’est pas considéré comme un titulaire par Luis Enrique, mais il donne entière satisfaction lors de ses entrées en jeu ou dans son comportement au quotidien. Selon Sport Mediaset, son agent Jorge Mendes l’a proposé à Milan ces derniers jours : il perçoit un salaire net de 3 millions d’euros et pourrait arriver en prêt avec option d’achat. Ce qui est loin d’être une certitude côté parisien. Kolo Muani, Vlahovic, Ramos, ces trois hommes sont en tout cas la clé de la fin du mercato turinois et milanais.