OM : Samuel Gigot revient sur les éliminations vécues cette saison

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à RMC lors de l’émission Rothen s’enflamme, le défenseur central français Samuel Gigot a été interrogé sur les moments difficiles vécus par l’Olympique de Marseille, notamment les éliminations en coupes (Ligue des Champions et Coupe de France), avouant que ces malheureux épisodes ont permis au groupe de se relever et repartir avec un meilleur état d’esprit durant cet exercice.

«C’est vrai que ça a été de deux grosses claques. Ça a été des moments assez difficiles, les lendemains de ces deux éliminations aussi. Mais on est restés cohérents. On est restés concentrés, tous ensemble, et c’était très important de vite se se relever après. Derrière ces éliminations, on a réussi à gagner le match d’après. Ce qui prouve aussi qu’on est un bon groupe et qu’on sait se relever», a déclaré le Marseillais de 29 ans.

À lire

Commission de discipline : lourdes sanctions pour l’OM, Téji Savanier et Yoann Touzghar