France, Real Madrid : l’Espagne s’inquiète déjà du niveau d’Ibrahima Konaté

La Coupe du Monde 2026 s’est terminée de la pire des manières pour Ibrahima Konaté. Titularisé pour la première fois du tournoi lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre, le nouveau défenseur du Real Madrid a vécu une soirée compliquée. La France, menée 0-4 à la pause, s’est quand même inclinée 4-6, mais Didier Deschamps a décidé de remplacer l’ex-défenseur des Reds dès la mi-temps. Après un Mondial où il n’avait pratiquement pas joué, cette prestation n’a pas échappé à la presse espagnole, qui s’est largement penchée sur les débuts difficiles du futur Merengue.

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Du côté de la Catalogne, les médias n’ont pas épargné la nouvelle recrue merengue. Sport estime que Konaté « n’enthousiasme pas » et souligne sa passivité sur plusieurs buts anglais, tout en s’interrogeant sur son niveau à quelques semaines de ses débuts sous le maillot madrilène. Mundo Deportivo est moins à charge, mais regrette une titularisation ratée en pointant un manque d’impact dans les duels. Même son de cloche pour L’Esportiu, qui note que les Anglais « ont trouvé le chemin des filets avec une facilité déconcertante, notamment grâce à la première titularisation décevante du défenseur central madrilène Konaté ».

Un premier défi pour José Mourinho

À Madrid, les commentaires sont plus mesurés. AS rappelle que Konaté a vécu un « Mondial fantôme », avec très peu de temps de jeu avant cette rencontre, et estime qu’il est difficile de tirer des conclusions définitives sur une seule mi-temps compliquée. Marca, de son côté, préfère mettre en avant les qualités physiques du défenseur français ainsi que son potentiel, estimant qu’il faudra surtout le juger durant la préparation estivale et sous les ordres de José Mourinho. Les médias madrilènes évitent ainsi de le condamner, même s’il n’a pas été encensé dans les notes.

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AS et Marca ne lui ont pas attribué d’étoile dans leur analyse, contrairement à Mbappé ou Olise, alors qu’El Desmarque, à l’instar de notre rédaction, lui a mis un 2/10 : « le défenseur central rejoindra le Real Madrid après avoir donné une terrible impression, reflet fidèle de ce à quoi ressemblait la défense française en première mi-temps ». Après une Coupe du Monde frustrante et une première titularisation manquée, l’international français sera donc attendu au tournant cet été. Sa capacité à rapidement retrouver son meilleur niveau sera l’un des premiers dossiers à suivre pour José Mourinho.