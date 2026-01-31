L’AJ Auxerre s’intéresse à Ibrahim Diabaté

L’AJ Auxerre, toujours en quête d’un attaquant efficace avant la fermeture du mercato hivernal, s’intéresse de près au profil de l’Ivoirien Ibrahim Yalatif Diabaté, actuellement à GAIS, selon nos informations. Âgé de 26 ans et sous contrat jusqu’au 31 décembre 2028, Diabaté a réalisé une saison 2024-2025 exceptionnelle avec 20 buts et 5 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues et en devenant l’un des meilleurs buteurs du championnat suédois.

Son parcours atypique — formé à l’ASEC Mimosas puis passé par les équipes réserves de Mallorca et Atlético Madrid sans percer en Espagne — l’a conduit en Suède, où il s’est imposé comme un attaquant prolifique. Il n’a toujours pas été appelé avec la sélection ivoirienne. Son profil est intéressant et peu onéreux pour Auxerre, qui cherche à renforcer son secteur offensif pour aller chercher le maintien en Ligue 1. Pour rappel, l’AJA pointe à la 17e place au classement.