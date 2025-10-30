Chelsea : Enzo Maresca cartonne Liam Delap après son expulsion

L’entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a exprimé sa frustration après que l’attaquant Liam Delap ait été expulsé pour 2 cartons jaunes en seulement 7 minutes lors de la victoire 4-3 des Blues en 4e tour de la Carabao Cup contre Wolverhampton. Interrogé par The Athletic, Maresca a critiqué son joueur, car il joue égoïstement. Cette expulsion est survenue lors de sa première apparition depuis 2 mois, après une blessure aux ischio-jambiers. Delap manquera le prochain match de championnat de Chelsea contre Tottenham.

La suite après cette publicité

Maresca a qualifié le carton rouge d’embarrassant et a insisté sur le fait que de tels incidents doivent être évités : « c’est embarrassant quand il y a un rouge comme aujourd’hui. Deux cartons jaunes en sept minutes, les deux auraient pu être évités. Ce n’est pas bon », a déclaré Maresca avant d’ajouter : « après le premier jaune, je lui ai dit quatre ou cinq fois de rester calme. Mais Liam est un joueur qui, quand il est sur le terrain, joue pour lui-même et a du mal à écouter autour de lui. » Chelsea a maintenant vu 5 joueurs expulsés lors de ses 9 derniers matchs…