Mercato : pourquoi le FC Barcelone va pouvoir se faire plaisir en pleine crise financière

Joshua Kimmich, Lionel Messi, Bernardo Silva, João Cancelo… Les différents noms sortis ces derniers jours dans la presse catalane envoient du lourd sur le papier. Mais forcément, alors que le champion d’Espagne est dans une situation financière difficile, on peut se poser une question : est-ce vraiment réaliste d’imaginer de tels joueurs débarquer à Barcelone ? À premier abord, la réponse est évidente : non. Les Catalans sont dans un gouffre financier terrible, et la Liga leur a même demandé de continuer à réduire leurs dépenses. Pour le fair-play financier du championnat espagnol, l’écurie dirigée par Joan Laporta doit économiser 200 millions d’euros pour être dans une situation d’équilibre. Un sacré montant, qui oblige les Barcelonais à prendre des mesures drastiques, comme négocier de nouvelles baisses de salaires avec certains des joueurs les mieux payés du vestiaire notamment.

Dans l’état actuel, les Culés ne peuvent même pas enregistrer les nouveaux contrats - pourtant pas forcément mirobolants - de joueurs comme Gavi, Sergi Roberto, Ronald Araujo ou Marcos Alonso. Comment, dans ce contexte, les imaginer recruter des joueurs avec des salaires bien supérieurs et pour qui il faudra dans certains cas débourser une grosse indemnité de transfert ? C’est une question légitime, qui a plusieurs éléments de réponse. Tout d’abord, il convient de préciser que les Barcelonais ne pourront pas recruter tous les joueurs mentionnés plus haut, ni les autres qui sont sortis dans la presse et ceux qui sortiront d’ici l’ouverture du marché. Clairement, le Barça ne peut pas faire du Chelsea, et ce quels que soient les évènements qui vont avoir lieu dans les prochains mois.

Le Barça pourra recruter sous certaines conditions

Mais Xavi devrait pouvoir avoir de nouvelles têtes dans l’effectif. Tout d’abord, parce qu’il y aura bon nombre de ventes. Les Catalans devraient pouvoir se défaire de joueurs avec une certaine valeur marchande contre de belles sommes. On pense à Ferran Torres ou Raphinha, alors qu’il sera possible de faire des plus-values sur des éléments arrivés libres comme Eric Garcia ou Franck Kessié, ou d’autres qui brillent en prêt comme Abde. Il y a aussi diverses stratégies envisageables, comme d’avoir recours à des prêts avec option d’achat ou des transferts payables en échéances assez confortables. La possibilité de vendre des actifs - les fameux leviers de l’été dernier - est aussi sur la table. Le club catalan devrait aussi réduire certains coûts du quotidien du club. La fermeture de Barça TV, la chaîne officielle du club, va dans ce sens, et lui permet d’économiser 12 millions d’euros. Les autres équipes du club, comme l’équipe féminine, celle de basket ou de hand, risque de devoir se serrer un peu la ceinture pour permettre à l’équipe de foot masculine d’avoir une plus grande marge de manœuvre.

Le nerf de la guerre, c’est aussi d’entrer dans les critères du fair-play financier de la Liga, avec qui le Barça travaille de façon étroite, ayant déjà présenté plusieurs plans de viabilité. Il est important de souligner que plus que de véritables problèmes de liquidité, ce sont ces règles de contrôle de masse salariale imposées par la Liga qui réduisent le champ d’action du club actuellement. Le Barça est aujourd’hui soumis à la règle du 4/1 : c’est-à-dire qu’il ne peut réinvestir qu’un quart de l’argent qu’il génère. S’il vend un joueur 100 millions d’euros demain, il ne pourra qu’utiliser 25 millions d’euros sur le mercato, et le reste de la somme sera, obligatoirement, utilisé pour rééquilibrer les comptes. En revanche, si le Barça venait à repasser à la règle du 1/1 - c’est l’objectif de Laporta - il serait beaucoup plus facile de réinvestir sur le mercato. Les Blaugranas pourraient dépenser 100% des sommes perçues (donc 100 M€ sur une vente de 100 M€) et pourraient ainsi espérer attirer certains gros poissons. À noter aussi que dans le cas de Lionel Messi par exemple, le club a l’intention de faire appel à des sponsors et à étaler le salaire versé au joueur sur plusieurs années. Mais avant de penser à voir l’Argentin ou Bernardo Silva sur le pré du Camp Nou - ou du Stade Olympique de Barcelone puisque le Barça va déménager pour une saison - Laporta et ses hommes ont du pain sur la planche…