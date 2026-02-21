Un président historique massacre le projet Ligue 1+ et fait de grosses révélations

Le football français nage en eaux troubles. Si le lancement de la chaîne Ligue 1+ a été un franc succès en atteignant plus vite que prévu la barre du million d’abonnés, ce nombre peinerait à redécoller aujourd’hui. Pour rebooster ses audiences, LFP Média projetait d’acquérir les droits de diffusion de la prochaine Coupe du Monde, alors que la saison de L1 se termine en mai, et que la prochaine reprendra en août.

Ce projet a volé en éclats depuis que beIN SPORTS s’est immiscé dans le dossier en surenchérissant. Cette passe d’armes a d’ailleurs conduit le patron de LFP Média, Nicolas de Tavernost, à délaisser ses fonctions, seulement quelques mois après avoir été à l’origine de la création de la plateforme dédiée à la Ligue 1. Aujourd’hui, les clubs français naviguent à vue, et certains présidents nourrissent un pessimisme pour la suite, à l’image de Jean-Pierre Rivère.

« Je pense que Ligue1+ est une erreur stratégique »

Invité dans l’émission Gym Tonic sur Nice Matin, le patron du GYM a expliqué que le lancement de Ligue 1+ n’était rien d’autre qu’une erreur : « je pense que Ligue 1+ est une erreur stratégique qu’on a faite, on avait 400 millions d’euros d’Amazon. Quand on est allé négocier pour Amazon, et qu’on vous dit : "c’est pas assez 400 millions d’euros"… Mais vous allez voir Amazon et vous leur dites que vous avez besoin de pouvoir éventuellement sortir au bout de deux ans… Un diffuseur ne s’en sort pas s’il n’a pas cinq ans au minimum. Avec Amazon, on aurait 400 millions, plus le reste. On serait plutôt à 680 ou 700 millions. »

Le patron de Nice révèle également avoir engagé des discussions avec Canal+, assurant que la chaîne cryptée était prête à revenir dans le jeu, sans préciser s’il faisait référence à une volonté de diffuser ou de distribuer le championnat de France. « Nicolas de Tavernost a considéré que ce n’était pas la bonne solution, ajoute-t-il. Il a considéré que Ligue 1+ était la bonne solution. Vous avez des présidents de clubs qui sont montés au créneau pour dire qu’il fallait cette chaîne, mais aujourd’hui, il faut se poser les bonnes questions. On soutient la chaîne évidemment, mais aujourd’hui, on voit bien que les résultats ne sont pas là malheureusement. Ligue 1+ n’est pas condamnée, mais je pense que nous avons fait un mauvais choix. C’était une évidence. Il est grand temps qu’on revienne à des choses saines. » Le message est passé.