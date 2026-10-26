Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo devrait être absent mais…

Cristiano Ronaldo ne devrait pas assister à la 70e cérémonie du Ballon d’Or, organisée ce lundi soir à Londres. Selon les informations du journaliste Mario Cortegana de The Athletic, l’attaquant portugais, quintuple lauréat de la récompense individuelle suprême, devrait donc manquer ce rendez-vous qui réunira une grande partie des stars du football mondial. Mais CR7 pourrait tout de même être à l’honneur.

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Néanmoins, le Portugais pourrait bien remporter le Ballon d’Or of All Time. Une nouvelle distinction honorifique qui viendrait saluer l’immense carrière de l’ancien joueur du Real Madrid, de Manchester United et de la Juventus. Ce lundi, le joueur d’Al Nassr domine encore les votes, ouverts jusqu’à demain soir. Une récompense symbolique pour celui qui a marqué l’histoire du football, même en son absence lors de la cérémonie.