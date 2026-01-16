Menu Rechercher
Ligue 1

OL : Endrick épate déjà Paulo Fonseca

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp
Lyon Brest
Dimanche dernier, Endrick a fait ses grands débuts sous le maillot de l’OL face au LOSC en Coupe de France. Et on peut dire que le Brésilien n’a pas traîné puisqu’il a marqué le but de la victoire. Une semaine plus tard, le joueur qui appartient au Real Madrid va faire ses premiers pas en championnat de France à l’occasion de la réception du Stade Brestois dimanche soir. Un match qu’il jouera bien comme l’a assuré Paulo Fonseca face à la presse.

«Endrick jouera, mais je ne sais pas encore à quelle position. Je pense qu’il a bien joué à droite et qu’il peut occuper ce poste. Le match contre Brest sera différent. Lors du dernier match contre Monaco, nous avions plus d’espaces pour nos transitions offensives. Contre Brest, l’équipe sera compacte et nous aurons moins de libertés. Nous verrons quelle est la meilleure position pour Endrick. (…) Nous parlons de lui, il n’a que 19 ans, c’est un jeune joueur. Le championnat français est très différent de l’Espagne : l’intensité, le temps de jeu, les caractéristiques des adversaires… Son adaptation a été très positive. Les premières semaines, je ne lui ai pas donné trop d’informations pour qu’il comprenne le championnat, les adversaires et les intentions de l’équipe. Il a besoin de temps et de s’adapter aux aspects collectifs, notamment défensifs, auxquels il n’était pas habitué. Il progresse chaque semaine et commence à bien comprendre la façon de jouer de l’équipe. Ce que nous avons préparé pour ce match est un peu différent, mais il est sur la bonne voie.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
