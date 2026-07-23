Mercato : Eduardo Camavinga recale de très gros clubs

Cet été 2026, Eduardo Camavinga l’avait imaginé autrement. Dans ses rêves les plus fous, il se voyait remporter la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Mais le milieu de terrain, qui a vu les Bleus atteindre les 1/2 finales du tournoi, n’a pas participé à la fête. Il n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps le 14 mai, lui qui a pourtant souvent pu compter sur l’appui et le soutien du désormais ex-sélectionneur national. Un terrible coup de massue sur la tête de l’ancien joueur du Stade Rennais, qui a vécu une saison particulièrement difficile au Real Madrid. Outre les blessures, ses prestations et son niveau ont souvent été pointés du doigt.

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Résultat : la presse espagnole a annoncé que les Merengues souhaitent s’en séparer cet été. Sous contrat jusqu’en 2029 avec les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, le Français de 23 ans n’entre pas dans les plans de la direction sportive. Malgré tout, Camavinga est bien décidé à se battre et à ne pas abandonner comme l’explique Marca ce jeudi. Après avoir profité d’un peu de repos et suivi un cursus express de 4 jours à la Harvard Business of Entertainment, Media and Sport (BEMS), il s’est remis à fond au travail.

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Camavinga dit non à tout le monde

Présent à la reprise des entraînements, il est déterminé à convaincre José Mourinho et son club qu’il a encore beaucoup de choses à apporter sur comme en dehors des terrains. Camavinga est parfaitement conscient de sa situation et qu’il joue très gros durant une pré-saison où il devra apporter des garanties au coach, qui veut se faire un avis avant de trancher définitivement même s’il n’est pas forcément convaincu de prime à bord. Le Special One souhaite d’ailleurs que son club recrute un milieu de terrain. Le profil de Rodri ne semble pas lui correspondre. Celui de Camavinga, que le Real Madrid veut vendre 50 M€, non plus.

Mais il va lui laisser sa chance durant ces prochains jours. Le Français pourra montrer ce qu’il a dans le ventre vendredi lors de l’amical face à Alcorcon. De quoi motiver Camavinga, qui sait que le Real Madrid aimerait le vendre. Marca indique que le milieu tricolore ne veut pas s’en aller. Ce qui n’est pas forcément nouveau. Le média ajoute qu’il n’écoute pas les clubs intéressés par lui et qu’il refuse toutes les nombreuses propositions qui peuvent arriver auprès de son entourage. Pourtant, Manchester City a été cité comme un candidat à sa signature, tout comme Manchester United. Deux clubs qu’il a écartés. Chelsea, qui aurait un œil sur lui, devrait subir le même sort. Pour le moment, le Français reste fidèle à sa ligne de conduite. Il avisera ensuite si jamais Mourinho lui montre la porte de sortie.