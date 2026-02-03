Menu Rechercher
Al-Hilal : Kalidou Koulibaly réagit à la venue de Karim Benzema

Koulibaly avec le maillot de Naples @Maxppp

Karim Benzema change d’air… sans quitter l’Arabie saoudite. En froid avec Al-Ittihad malgré un bilan solide (54 buts et 17 passes décisives en 83 matches) et un doublé Coupe–Championnat en 2025, l’attaquant français de 39 ans a refusé la prolongation proposée par ses dirigeants, qu’il jugeait insuffisante, poussant les deux parties à se séparer. Libre de tout contrat, l’ancien Madrilène s’est rapidement engagé avec le leader de la Saudi Pro League, Al-Hilal jusqu’en juin 2027. Le club entraîné par Simone Inzaghi a officialisé l’opération, réalisée sans indemnité de transfert, en attirant ainsi l’un des noms les plus prestigieux du championnat.

🎙️ Kalidou Koulibaly sur Benzema :

« Nous avions déjà échangé et nous savions qu’il pouvait nous aider. Il va arriver avec une énorme motivation.

On fera tout pour qu’il soit dans les meilleures conditions et qu’il nous aide à atteindre nos objectifs. »
Dans le vestiaire, l’arrivée du Ballon d’Or 2022 suscite déjà l’enthousiasme. Le défenseur sénégalais d’Al-Hilal, fraîchement sacré champion d’Afrique lors de la CAN 2025, s’est réjoui de ce renfort de poids : « nous avions déjà échangé et nous savions qu’il pouvait nous aider. Il va arriver avec une énorme motivation. On fera tout pour qu’il soit dans les meilleures conditions et qu’il nous aide à atteindre nos objectifs. »

Pub. le - MAJ le
