Manchester United va s'offrir un cador du Bayern Munich pour remplacer Cristiano Ronaldo, Liverpool fait barrage au Real Madrid pour Jude Bellingham

Un attaquant inattendu à MU

Manchester United a trouvé un remplaçant à Cristiano Ronaldo s’il part cet été, et personne ne s'attendait à ce que l’on cite ce nom en Angleterre. Car selon Skysports, Eric Maxim Choupo-Moting serait dans les petits papiers des dirigeants mancuniens. Malgré son rôle de super-sub, l'international camerounais fait parler la poudre avec le Bayern Munich. Actuellement, l'ancien parisien porte son compteur à 8 buts en 13 matches cette saison. Il pourrait débarquer librement au club l’été prochain.

La guerre pour Jude Bellingham

La bataille continue entre le Real Madrid et Liverpool pour Jude Bellingham et ça fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Le journal Marca annonce que le Real ne baissera jamais les bras et serait prêt à faire monter les enchères pour la pépite anglaise, mais bon comme le titre le journal espagnol ce matin, Liverpool aurait fait une énorme offre pour devancer la Casa Blanca. Les Reds vont s’aligner sur les 150 millions d’euros demandés par Dortmund comme l’ont annoncé les médias allemands. Autre argument en la faveur des anglais, d'après ESPN, il aurait un accord de principe avec Liverpool, même si la jeune pépite et son père avaient déjà rejeté publiquement l'idée qu'une décision était prise sur son prochain club. Le club de Jürgen Klopp serait en train de forger une relation étroite avec le camp du joueur, de quoi faire trembler Florentino Pérez.

L'hommage à Gerard Piqué

L’Espagnol a annoncé qu’il va raccrocher les crampons. Le match opposant le Barça à Almeria ce soir sera son dernier au Camp Nou. Il pourra faire une dernière embrassade au stade qu’il l’a tend applaudit comme l’écrit Mundo Deportivo qui partage une photo du défenseur en train de faire un baiser. Puis Sport a partagé un montage de Piqué accompagné de lui-même mais enfant alors qu'il portait déjà le maillot des Culés. Il sera un Blaugrana à vie comme le titre le journal. D'ailleurs dans ses pages intérieures, le quotidien estime qu’il ne reste plus que Sergio Busquets maintenant de l’époque du “meilleur Barça de l’histoire”. En tout cas, le départ de Piqué va permettre d’alléger la masse salariale du club catalan. Pour le média, tous les feux sont au vert pour désormais recruter Bernardo Silva.