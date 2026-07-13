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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Jules Koundé réagit à la sortie provocatrice de Lamine Yamal

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal auteur d'un but dans cette Coupe du Monde @Maxppp
France Espagne
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«Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur.» Au sortir du quart de finale de Coupe du Monde remporté face à la Belgique (2-1), Lamine Yamal avait tiré le premier sur l’équipe de France. Une sortie médiatique qui n’a pas surpris Jules Koundé, son coéquipier au FC Barcelone.

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« À aucun moment on a senti un manque de respect. Je connais très bien Lapine, je sais comment il est. Pour moi, c’est une marque de confiance, il le fait toujours avec le Barça. Il a confiance en ses qualités et celles de son équipe. C’est une motivation supplémentaire pour lui », a-t-il confié en zone mixte, à la veille du choc France-Espagne.

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