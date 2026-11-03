Les nouvelles sont très inquiétantes pour un joueur espagnol qui a fait un arrêt cardiorespiratoire sur le terrain !

Ce sont des images terribles auxquelles ont assisté les spectateurs qui étaient devant le match entre Tenerife et Andorra, que ce soit depuis le stade, ou à la télévision. Effectivement, en toute fin de match, Jesus Owono, le portier de l’équipe d’Andorra, est sorti au niveau de sa surface pour tenter de dégager un ballon, emportant Jesus de Miguel, joueur de Tenerife, sur son passage. Le choc a été particulièrement violent, avec un coup au niveau du visage, et le gardien a été expulsé sur le champ.

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Mais très vite, les joueurs des deux équipes se sont rendus compte qu’il s’agissait plus que d’un simple choc, et la panique a commencé à se faire sentir sur la pelouse. Effectivement, De Miguel (30 ans) était inconscient sur le terrain. Il a été, suite à cet impact, victime d’un arrêt cardiorespiratoire, obligeant l’arbitre à arrêter définitivement la rencontre.

Son état a empiré dans la nuit

Il a été évacué en ambulance, direction lhôpitall, et a pu être réanimé par les soignants. Son état était annoncé comme stable par son club. Seulement, dans la nuit, tout s’est compliqué. Tenerife vient ainsi de publier un nouveau communiqué. « L’état médical de Jesús de Miguel s’est aggravé sur le plan neurologique. Plus d’informations dans les prochaines heures », a ainsi indiqué le club canarien.

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Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes donc, et outre-Pyrénées, ce sujet fait logiquement la une de tous les médias sportifs. « Le football prie pour De Miguel », titre par exemple AS, alors que plusieurs clubs comme le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ont aussi communiqué leur soutien au joueur via les réseaux sociaux. Jesé Rodriguez, ancien du PSG et joueur de Las Palmas, grand rival de Tenerife, a aussi voulu envoyer un message à De Miguel après son match face à Oviedo : « je voulais envoyer un message de soutien à mon collègue. Envoyer de la force et du courage à sa famille. J’espère que tout se passera bien et qu’il se remettra vite ». C’est ce qu’on espère tous.