La reconnaissance de la Palestine par la France peut-elle métamorphoser le football palestinien ?

La reconnaissance de l’État palestinien par la France, annoncée pour septembre à l’Assemblée générale de l’ONU, constitue avant tout un acte politique et symbolique fort. Sur le plan du droit international, cette reconnaissance ne modifie pas en soi les critères d’existence d’un État, définis par la convention de Montevideo (territoire, population, gouvernement et capacité à entrer en relation avec d’autres États). En effet, plus de 140 pays reconnaissent déjà la Palestine, mais cette reconnaissance n’a pas empêché les nombreuses difficultés sur le terrain, notamment l’absence d’un contrôle effectif du territoire. Toutefois, cette décision française peut avoir un effet concret en pratique, en renforçant la légitimité internationale de la Palestine et sa capacité à faire valoir ses droits dans les instances internationales. Sans reconnaissance officielle, il est souvent difficile pour un État d’exiger le respect de ses prérogatives diplomatiques ou de ses droits dans les négociations. La reconnaissance par un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et du G7 comme la France ouvre la voie à une plus grande influence politique et diplomatique, et pourrait encourager d’autres pays occidentaux à suivre cet exemple. La reconnaissance vise aussi à servir d’outil diplomatique pour relancer la solution à deux États, une paix durable entre Israël et la Palestine. Quatre jours après une déclaration similaire du président Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a exprimé ce mardi son intention de reconnaître également l’État de Palestine en septembre, à moins qu’Israël ne démontre des avancées significatives sur la situation à Gaza et en Cisjordanie.

Dans un contexte marqué par une escalade de la violence, un blocus de Gaza et la multiplication des colonies en Cisjordanie, la France espère avec cette reconnaissance peser pour un retour à la négociation et un cadre politique clair. En reconnaissant la Palestine, Paris affirme son soutien à l’Autorité palestinienne modérée, tout en rejetant les groupes terroristes comme le Hamas, et en appelant à une dynamique internationale collective pour un règlement pacifique. L’annonce officielle d’Emmanuel Macron sur la reconnaissance de l’État palestinien en pleine guerre à Gaza est un signal politique majeur, tant pour la diplomatie internationale que pour les dynamiques régionales. Cette reconnaissance, si elle vient d’un poids lourd comme la France, pourrait avoir un effet d’entraînement pour d’autres États européens indécis, créant un front plus uni au sein de l’UE en faveur de la solution à deux États. Cela viendrait renforcer la position diplomatique de la Palestine dans toutes les institutions multilatérales, y compris sportives. La France serait la première grande puissance de l’UE après l’Espagne à franchir ce pas, ce qui transformerait la reconnaissance d’un geste symbolique en pression stratégique. Dans le contexte actuel — depuis le 7 octobre, avec des accusations mutuelles de crimes de guerre et les critiques croissantes d’Israël sur la scène internationale — cela aurait aussi un écho direct dans le monde du sport, où la politique n’est jamais totalement absente.

Le football en Palestine

Le football palestinien évolue dans des conditions extrêmement précaires, marquées par des décennies d’occupation, de divisions politiques internes (entre le Hamas à Gaza et l’Autorité palestinienne en Cisjordanie), et de conflits récurrents avec Israël. Sur le plan institutionnel, la Palestine est membre à part entière de la FIFA depuis 1998 et de l’AFC (Confédération asiatique de football), également en 1998. Sa fédération est basée à Al-Ram, près de Jérusalem, et dirige à la fois la sélection nationale et les clubs répartis dans deux ligues distinctes : la West Bank Premier League (en Cisjordanie) et la Gaza Strip Premier League. Malgré des ressources financières très limitées et de graves contraintes logistiques, la sélection nationale a réussi quelques performances remarquables : elle s’est qualifiée pour la Coupe d’Asie à trois reprises (2015, 2019, 2023), progressant lentement dans le classement FIFA grâce à des joueurs évoluant aussi dans les championnats du Golfe, en Amérique latine (notamment au Chili) ou dans la diaspora européenne. La Palestine a d’ailleurs grimpé à la 98ème place du classement FIFA.

Les clubs palestiniens, quant à eux, sont lourdement affectés par la situation sécuritaire. Les déplacements entre Gaza et la Cisjordanie sont quasi impossibles, ce qui empêche toute ligue nationale unifiée. Les clubs gazaouis comme Khadamat Rafah ou Al-Ittihad Shujaiya jouent dans un isolement quasi total, sans pouvoir organiser de matchs internationaux ou même interrégionaux. Côté cisjordanien, des clubs comme Hilal Al-Quds, Shabab Al-Khalil ou Markaz Balata ont parfois réussi à participer à des compétitions régionales comme la Coupe de l’AFC, mais ils doivent souvent faire face à des refus de visas, des restrictions de voyage, voire à des destructions de stades ou d’infrastructures pendant les offensives militaires. L’instabilité rend extrêmement difficile la planification de saisons sportives régulières ou la formation de jeunes joueurs. Les clubs peinent aussi à attirer des sponsors, à sécuriser des financements durables ou à développer des centres d’entraînement modernes. D’ailleurs, cela fait presque trois ans qu’aucun club palestinien n’a joué le moindre match. Les dernières saisons ont été annulées. Noureddine Ould Ali, ancien sélectionneur de la Palestine entre 2018 et 2021, racontait à notre micro en janvier 2024 : «c’est une expérience humaine et professionnelle car nous sommes des entraîneurs en quête de performances. Malheureusement, on se retrouve à gérer plusieurs situations extrasportives. Cela m’a appris un différent type de management. Vous gérez de l’exception, vous gérez de l’urgence, vous gérez beaucoup de choses que vous n’avez jamais vécues avant. Dans le contexte palestinien, vous avez du nouveau à chaque fois. Quand on faisait des débriefings et des réunions, on essayait d’anticiper les nouveaux problèmes et savoir comment nous allions nous comporter. Quand on faisait une liste élargie de 35 ou 50 joueurs pour des compétitions, on se retrouvait seulement à 20 joueurs à la dernière minute parce que des joueurs étaient bloqués pour différentes raisons».

La guerre de 2023-2024 et les bombardements israéliens sur Gaza ont porté un coup extrêmement dur aux infrastructures sportives déjà fragiles. Plusieurs terrains de football ont été détruits ou endommagés, y compris ceux qui servaient de centres d’entraînement pour les clubs ou pour les jeunes. Des joueurs ont été tués ou blessés, certains arrêtés par l’armée israélienne, et de nombreux espoirs du football palestinien ont vu leur carrière brisée ou compromise. D’après les chiffres de la Fédération palestinienne, 785 athlètes et responsables sportifs ont été tués dans les bombardements israéliens dont 437 footballeurs. Les conditions humanitaires et économiques dans lesquelles évoluent les clubs sont catastrophiques : manque d’équipements, interruption de l’électricité, accès limité à Internet, impossibilité d’organiser des compétitions. La Fédération palestinienne tente malgré tout de maintenir un semblant de structure, soutenue par des financements de la FIFA, de l’AFC, de la CAF ou par des pays alliés (Qatar, Jordanie, Algérie), mais le développement du football palestinien reste largement symbolique, tenu à bout de bras dans un contexte d’effondrement. Malgré tout, la sélection reste un vecteur d’unité nationale fort, un rare espace d’expression collective face à l’occupation, et un outil diplomatique pour porter la cause palestinienne dans les enceintes internationales. «La Palestine est la seule sélection au monde où tu fais une liste avec plus de joueurs car tu sais à l’avance que certains joueurs n’auront pas le droit de sortir. Ils ont déjà fait des voyages où il leur manquait des mecs car ils n’avaient pas eu l’autorisation de venir, particulièrement pour les joueurs locaux et surtout ceux de Gaza», nous expliquait Noureddine Ould Ali.

Une reconnaissance capitale mais…

Sur le plan du football, les sélections et clubs palestiniens sont déjà affiliés à la FIFA et à l’AFC (Confédération asiatique), mais leur marge de manœuvre reste limitée par la situation sécuritaire. Une reconnaissance officielle par des États majeurs, surtout européens, pourrait générer une dynamique de renforcement institutionnel autour du football palestinien : meilleures infrastructures, organisation de matchs officiels, accueil d’équipes étrangères en Cisjordanie, ou encore montée en gamme des compétitions locales. À terme, une Confédération comme l’AFC pourrait être poussée à intégrer davantage la Palestine dans les tournois de clubs (comme l’AFC Champions League), ce qui est aujourd’hui rare à cause des restrictions logistiques et politiques. Côté sélection nationale, une reconnaissance plus large pourrait permettre à la Palestine d’organiser plus facilement des matchs amicaux en Europe, notamment contre des équipes de pays reconnaissant son statut étatique — ce qui est actuellement entravé par des considérations diplomatiques ou sécuritaires. Mais tout cela reste hypothétique à ce jour : «au niveau du football, ça ne va pas forcément changer grand-chose, parce que la particularité au niveau du football, mais aussi au niveau du sport en général, c’est que la Palestine est reconnue comme une fédération nationale. Ils ont suivi le processus des Accords d’Oslo, avec l’espoir d’une solution à deux États. Le sport s’est aussi embrayé sur l’expression internationale du moment en faisant en sorte que la Palestine puisse prendre part à la FIFA et avoir son comité national et olympique en 1998. Pour le football, la Palestine a la même valeur que des pays comme l’Arabie Saoudite et Oman. Par contre, le point où ça pourra faire évoluer les choses, c’est s’il y a un effet boule de neige après la reconnaissance de la France de l’État palestinien qui interviendrait en septembre. Mais au vu des déclarations de Trump, je ne pense pas que les États-Unis prendront encore ce risque et resteront un allié solide pour Israël», nous confie Kévin Veyssière, fondateur du FC Geopolitics, média qui vulgarise la géopolitique et le sport.

Enfin, sur le plan juridique, la reconnaissance étatique pourrait donner aux instances palestiniennes un nouveau levier pour porter plainte contre Israël devant les organes de la FIFA ou du TAS (Tribunal arbitral du sport), notamment pour des entraves répétées : empêchement de circulation des joueurs entre Gaza et la Cisjordanie, refus de laisser entrer des délégations sportives étrangères, destruction d’infrastructures sportives, etc. Ce sont des contentieux déjà soulevés plusieurs fois par la Palestine dans les années 2010, mais souvent mis en suspens faute de consensus ou de poids politique suffisant. Si la reconnaissance devenait large et incluait la France (et Le Royaume-Uni par la suite), la Fédération palestinienne pourrait alors activer ces leviers avec plus de crédibilité, voire demander des sanctions contre la Fédération israélienne, sur le modèle de ce qui a été fait contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine. Une telle évolution serait sans précédent et risquerait d’ouvrir une brèche durable entre géopolitique et sport international, précise Kévin Veyssière : «je pense que la FIFA surveille, mais ce n’est pas un sujet prioritaire pour eux, parce que la Palestine et Israël ne sont pas de grandes fédérations. Israël a encore les éliminatoires niveau Europe. Ils ont quand même peu de chances de se qualifier pour la Coupe du monde. Ce sera peut-être pris en considération si Israël se qualifie pour la Coupe du monde, mais ce sera quand même très compliqué pour eux. Il y a eu des réactions plus fermes de la FIFA vis-à-vis de la Russie, notamment parce qu’il y a eu des sanctions économiques et politiques en amont des pays occidentaux, ce qui n’est pas le cas avec Israël. Pour l’instant, la FIFA ne condamne pas et n’a pas forcément communiqué en affirmant qu’ils étaient préoccupés par la situation. La FIFA prendra la situation en considération s’ils sont mis en difficulté, et si spécialement il y a une question politique qui vient s’insérer, soit si Israël participe à la Coupe du Monde, soit si ça commence à bouger au niveau international et que d’autres pays, hors France, condamnent plus fermement les actions d’Israël en Palestine».

L’impact direct sur le développement

Dans le cadre de l’UEFA, la situation serait encore plus sensible. Israël est membre de cette confédération depuis 1994, participant aux qualifications pour l’Euro et aux compétitions de clubs comme la Ligue des Champions (via Maccabi Haïfa, Maccabi Tel Aviv, etc.). Une reconnaissance étatique élargie de la Palestine, particulièrement par des pays influents de l’UEFA comme la France et l’Espagne, pourrait alimenter des revendications pour un traitement équivalent des clubs et sélections palestiniens. On pourrait ainsi voir la Fédération palestinienne demander à participer à des compétitions ou stages organisés en Europe. Cela poserait un problème juridique et politique à l’UEFA, qui devrait alors arbitrer entre le maintien d’Israël dans son giron et une éventuelle inclusion symbolique (ou réelle) de la Palestine, sans précédent dans ses statuts. En outre, cela pourrait relancer les tensions déjà existantes lors des compétitions UEFA : certains clubs ou sélections (notamment des pays arabes ou musulmans) refuseraient potentiellement d’affronter Israël, mais pourraient accepter de jouer contre la Palestine, accentuant les clivages. «La décision forte prise par la France sur la Palestine pourrait arriver à une situation où des états les plus puissants, notamment les pays occidentaux, prennent des véritables sanctions contre Israël, vis-à-vis de sa politique agressive en cours en Palestine, mais franchement, ce n’est pas le cas», détaille Kévin Veyssière, auteur de six ouvrages sur la géopolitique du sport publiés aux éditions Max Milo.

Il est aussi envisageable que des clubs palestiniens comme Hilal Al-Quds, Shabab Al-Khalil ou Balata SC réclament une reconnaissance officielle en tant que représentants d’un État, avec les droits afférents (allocations FIFA/UEFA, possibilités de transfert international, développement des centres de formation, etc). «Tant qu’il n’y aura pas de condamnation ferme de la part d’états puissants, comme les États-Unis, la FIFA ne va pas véritablement bouger le petit doigt, que ce soit en condamnant une action d’Israël, notamment les bombardements sur les infrastructures de la fédération palestinienne, ou les plus de 300 joueurs palestiniens qui ont été tués. Et là-dessus, la FIFA ne va pas bouger, tant que les États-Unis ne bougeront pas, et Infantino ne va pas vouloir se mettre à dos les Etats-Unis à un an de la Coupe du monde 2026 très importante pour lui», conclut Kévin Veyssière. Si la reconnaissance de l’État palestinien par la France venait à se concrétiser, elle pourrait offrir au football palestinien une visibilité et une stabilité nouvelles. Au-delà des symboles, ce serait une opportunité pour les jeunes joueurs de rêver à des carrières professionnelles, pour les clubs d’évoluer dans des compétitions plus structurées, et pour la sélection nationale de s’affirmer comme une véritable ambassadrice sportive de la Palestine sur la scène internationale. Dans un contexte marqué par la guerre et la résilience, le ballon rond pourrait enfin devenir un vecteur d’unité, de fierté et d’espoir durable.