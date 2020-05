Vitorino Hilton et le manque de professionnalisme d'Hatem Ben Arfa

Âgé de 42 ans, Vitorino Hilton est toujours là. Arrivé au Montpellier HSC en 2011, le défenseur brésilien enchaîne encore les matches et en a disputé 33 toutes compétitions confondues cette saison. Capitaine du club héraultais, le natif de Brasília a abordé de nombreux sujets durant un live Instagram organisé par le quotidien L'Équipe. Et pour lui, l'ancien Rennais Hatem Ben Arfa est tout simplement le joueur le plus fort avec lequel il a joué durant sa carrière, lors de son passage à l'Olympique de Marseille (2008-2011 pour les deux hommes). Mais selon Hilton, l'intéressé aurait pu avoir une meilleure carrière s'il avait fait preuve d'un peu plus de professionnalisme.

« Pour moi, c'est Hatem Ben Arfa, à Marseille. C'est un des joueurs les plus forts que j'ai côtoyés. C'est dommage qu'il n'ait pas fait une longue carrière. Avec son talent, il aurait mérité de jouer dans un grand club. Pour moi, c'était le plus fort. (...) Après, on sait tous que, dans le football, il n'y a pas que le talent qui compte. Il y a plusieurs aspects : le comportement du joueur, le professionnalisme. Il a peut-être manqué d'un peu de professionnalisme pour y arriver », a lâché Vitorino Hilton ce samedi. Pour rappel, Hatem Ben Arfa évolue actuellement au Real Valladolid, en Espagne.