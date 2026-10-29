Le Bayern Munich envisage une date de retour pour Vincent Kompany

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany. Après son malaise intervenu vendredi dernier à l’entraînement, le technicien du Bayern Munich est sorti de l’hôpital ce mercredi. Il a été autorisé à regagner son domicile pour soigner une méningite. « La rééducation signifie du repos et des médicaments. Je suis donc absolument certain qu’il sera de retour sur le terrain à 100 % très prochainement », confiait mercredi Max Eberl en marge du match de Coupe d’Allemagne largement gagné par le Bayern sur Magdebourg (6-1).

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Il faudra tout de même se montrer un peu patient avant de le revoir sur le banc du Bayern. Sa convalescence va encore se poursuivre quelques semaines, indique Bild dans ses colonnes. Le Belge ne reviendra pas avant la trêve internationale et manquera les trois derniers matchs avant les sélections, face au Borussia Dortmund (samedi 31 octobre), l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions (3 novembre) ainsi que le déplacement à Mayence (7 novembre). Il pourrait être de retour le vendredi 20 novembre pour la réception de Cologne en Bundesliga.