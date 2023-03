Italie : Cesare Prandelli prend sa retraite d’entraîneur

Souvent convoité pour reprendre du service en Serie A, l’entraîneur italien, Cesare Prandelli a annoncé ce lundi soir vouloir définitivement s’éloigner du monde du football et ainsi mettre un terme à sa carrière de technicien : «Il y a toujours quelques demandes, mais en ce moment, le banc dont je rêve est celui d’un parc avec mes petits-enfants pour profiter de la vie avec eux. J’arrête d’entraîner», a déclaré le tacticien italien de 65 ans sur les ondes de la Rai dans l’émission «Radio Anch’Io Sport».

Reconverti entraîneur après une très honnête carrière de milieu de terrain à la Juventus et à l’Atalanta, Prandelli dit adieu au monde du coaching après plus de 30 longues années assis sur les bancs européens. Celui qui a dirigé notamment la Fiorentina (211 rencontres dirigées), Valence, Galatasaray et la Nazionale souhaite, à bientôt 66 ans, profiter de sa famille loin du stress footballistique. Sous sa houlette, l’équipe nationale italienne était parvenue à se hisser jusqu’en finale de l’Euro 2012, perdue contre l’Espagne.

