Équipe de France : Ousmane Dembélé dévoile les différences entre Zidane et Deschamps

Après 14 ans sous les ordres de Didier Deschamps, l’équipe de France a démarré sa nouvelle ère sous les ordres de Zinedine Zidane, à l’occasion de cette trêve internationale de septembre. Après une dizaine de jours à côtoyer son nouveau sélectionneur, Ousmane Dembélé a indiqué devant la presse avoir déjà constaté des différences entre l’approche de l’ancien numéro 10 et Didier Deschamps, indiquant notamment que Zidane souhaitait voir l’intégralité de son groupe en action.

La suite après cette publicité

« Un peu, mais on ne va pas vous dire, a expliqué le Ballon d’Or 2025, qui héritera du brassard des Bleus en l’absence de Kylian Mbappé, vendredi soir contre l’Italie en Ligue des Nations. Le coach en a parlé, il veut voir tous les joueurs. Pour lui, les 23 sont importants. C’est important de faire confiance à tout le groupe parce qu’il y a des joueurs de qualité. On l’a vu sur ces deux matches qu’il fait faire confiance à tout le monde. »