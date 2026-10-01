Équipe de France : Ousmane Dembélé dévoile les différences entre Zidane et Deschamps
Après 14 ans sous les ordres de Didier Deschamps, l’équipe de France a démarré sa nouvelle ère sous les ordres de Zinedine Zidane, à l’occasion de cette trêve internationale de septembre. Après une dizaine de jours à côtoyer son nouveau sélectionneur, Ousmane Dembélé a indiqué devant la presse avoir déjà constaté des différences entre l’approche de l’ancien numéro 10 et Didier Deschamps, indiquant notamment que Zidane souhaitait voir l’intégralité de son groupe en action.
« Un peu, mais on ne va pas vous dire, a expliqué le Ballon d’Or 2025, qui héritera du brassard des Bleus en l’absence de Kylian Mbappé, vendredi soir contre l’Italie en Ligue des Nations. Le coach en a parlé, il veut voir tous les joueurs. Pour lui, les 23 sont importants. C’est important de faire confiance à tout le groupe parce qu’il y a des joueurs de qualité. On l’a vu sur ces deux matches qu’il fait faire confiance à tout le monde. »
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