Coventry City : Frank Lampard lance un plan XXL pour surprendre la Premier League

Après 25 ans d’attente, Coventry City va retrouver la Premier League avec une ambition bien différente de celle d’un simple promu venu profiter de l’instant. Les Sky Blues ont marqué l’histoire la saison dernière en dominant largement le Championship, décrochant le titre avec plus de 10 points d’avance sur Ipswich Town et Millwall. Une performance exceptionnelle réalisée sous la houlette de Frank Lampard, qui a définitivement relancé sa carrière d’entraîneur après des passages plus compliqués sur les bancs de Chelsea et Everton. En rejoignant l’élite anglaise, l’ancien milieu de terrain sait toutefois que le plus difficile commence désormais : construire une équipe capable de rivaliser avec les mastodontes du championnat et éviter un retour immédiat en deuxième division.

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Cette montée possède une saveur particulière pour Lampard, qui a vécu l’un des moments les plus forts de sa jeune carrière d’entraîneur. Après le match nul obtenu sur la pelouse de Blackburn (1-1), synonyme de promotion grâce à l’égalisation tardive de Bobby Thomas, le technicien anglais n’a pas caché son émotion devant les médias : « je suis fier. Parfois, tous les entraîneurs ne parlent que des joueurs, mais je suis fier, et je suis fier de moi-même, du staff et des garçons. » L’ancien entraîneur des Blues a ensuite insisté sur la dimension exceptionnelle de cette aventure : « c’est donc l’un de mes plus grands accomplissements. J’ai eu la chance de faire partie de grandes équipes de Chelsea. Remporter la Ligue des Champions et les championnats nationaux était incroyable. Parfois, je pouvais remercier Didier Drogba ou John Terry pour cela. » Pour Lampard, ce retour en Premier League avec Coventry rivalise désormais avec certains des plus grands moments de sa carrière.

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Frank Lampard veut conserver ses cadres

Mais pour ne pas transformer cette magnifique histoire en simple passage éclair dans l’élite, Coventry prépare déjà son grand chantier estival. La priorité est claire : offrir à Lampard un effectif capable de lutter dans un championnat où les promus doivent souvent investir massivement pour survivre. La prolongation de contrat de trois ans du technicien anglais a été un premier signal fort, alors que son avenir avait pourtant suscité quelques interrogations après le titre. Certains clubs de Premier League, notamment Fulham et Crystal Palace, surveillaient sa situation, mais Coventry a réussi à conserver celui qui a redonné une nouvelle dimension au projet. Désormais, Lampard attend des garanties sportives et souhaite voir son groupe renforcé avant la fermeture du mercato. Parmi les dossiers prioritaires figurent notamment la conservation des cadres, avec Haji Wright et Tatsuhiro Sakamoto qui arrivent dans leur dernière année de contrat, tandis que Jack Rudoni devrait également recevoir une revalorisation après une saison exceptionnelle.

Sur le mercato, Coventry veut avancer intelligemment et ne pas reproduire les erreurs de certains promus qui dépensent sans véritable stratégie. Le club travaille notamment sur le retour définitif de Carl Rushworth, prêté la saison dernière et auteur d’excellentes performances dans les buts. Mais le dossier s’annonce complexe puisque Brighton réclamerait près de 35 millions d’euros pour son gardien. En défense, les Sky Blues espèrent boucler l’arrivée du Suisse Aurèle Amenda en provenance de l’Eintracht Francfort pour environ 23 millions, ce qui deviendrait un transfert record pour le club. Coventry cherche aussi un latéral gauche et des renforts au milieu de terrain, avec l’objectif d’apporter davantage de profondeur à un effectif qui devra affronter Arsenal, Manchester City ou encore Newcastle dès les premières semaines de Premier League.

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Du changement aussi en interne

Le club compte également sur une organisation interne solide pour réussir son changement de dimension. Le propriétaire Doug King devra décider jusqu’où il souhaite aller financièrement, alors que le club devrait récupérer au minimum 132 millions d’euros grâce aux droits TV de la Premier League selon le Daily Mail. Le rôle de Dean Austin sera donc essentiel. Promu directeur sportif, il est considéré comme l’un des artisans majeurs du succès récent du club. C’est lui qui a participé aux arrivées de joueurs comme Haji Wright, Jack Rudoni, Tatsuhiro Sakamoto, Ephron Mason-Clark ou encore Milan van Ewijk, des recrues qui ont joué un rôle majeur dans la montée historique de Coventry city.

Enfin, Coventry ne se contente pas de préparer son équipe sur le terrain. Le club travaille sur une transformation globale de ses infrastructures pour répondre aux standards de l’élite anglaise. La CBS Arena va subir plusieurs améliorations, notamment pour accueillir davantage de supporters visiteurs, renforcer les espaces dédiés aux médias et moderniser les installations numériques, avec un investissement estimé autour de 10 millions d’euros. Le centre d’entraînement doit également continuer à évoluer pour atteindre les exigences du plus haut niveau, tandis que le club développe son image commerciale avec de nouveaux partenariats et une nouvelle boutique au stade. Avec un effectif encore à renforcer et un calendrier particulièrement relevé, les prochaines semaines seront décisives pour mesurer les véritables ambitions du projet porté par Frank Lampard et ses dirigeants.