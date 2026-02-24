Thibaut Courtois tacle Chilavert après sa sortie sur Mbappé et Vinicius Jr

Mardi dernier, la rencontre entre Benfica et le Real Madrid a fait couler beaucoup d’encre après la polémique raciste impliquant Gianluca Prestianni et Vinícius Júnior, qui aurait été traité de "singe" par l’Argentin. L’ancien gardien de but du Paraguay, José Luis Chilavert, était l’un des rares à avoir soutenu publiquement Prestianni. « Je suis solidaire de Prestianni. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestianni : "lâche, lâche !" Et puis, qui est solidaire de Vinicius ? Mbappé ! De tous les joueurs, Mbappé ! Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre, c’est le rôle d’une femme. »

Une sortie de très mauvais goût qui fait réagir. En conférence de presse ce mardi avant le match retour, Thibaut Courtois a évoqué les propos de Chilavert. « C’est regrettable. On ne peut pas dire des choses pareilles. Elles n’ont plus leur place dans le monde d’aujourd’hui. »

