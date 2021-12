Man City : Jack Grealish a la Coupe du monde en ligne de mire

Dans un entretien accordé à Sky Sports, le milieu offensif de Manchester City, Jack Grealish, est revenu sur son été avec la sélection anglaise, finaliste du dernier Euro face à l'Italie, à Wembley. L'international des Three Lions (18 capes) se remémore avec regret la finale perdue aux tirs au but face à la Squadra Azzurra, mais ne perd pas espoir et compte sur une meilleure prestation durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec comme objectif principal le sacre final.

«Jouer pour l'Angleterre cet été, c'était incroyable, a-t-il raconté à la télévision britannique. C'était vraiment dommage de perdre aux tirs au but, c'est l'une des pires façons de perdre. (...) C'est dommage que nous n'ayons pas pu aller jusqu'au bout, mais cela nous motive encore plus pour aller au bout de la Coupe du monde l'année prochaine. Bien sûr, nous pouvons gagner la Coupe du monde. Nous avons certainement une bonne chance et la façon dont nous avons joué à l'Euro nous donne la conviction que nous pouvons gagner la Coupe du monde.»