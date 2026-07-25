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Ismaël Bennacer va résilier avec l’AC Milan avant de signer à Al-Gharafa

Par Sasha Nahon
1 min.
Ismaël Bennacer à Zagreb @Maxppp

Ismaël Bennacer est sur le point de tourner définitivement la page de l’AC Milan. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain algérien va résilier son contrat avec les Rossoneri avant de rejoindre Al-Gharafa en tant qu’agent libre. Un accord verbal a d’ores et déjà été trouvé entre toutes les parties. Il ne manque désormais plus que l’officialisation.

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Prêté successivement à l’Olympique de Marseille puis au Dinamo Zagreb la saison dernière, l’international algérien de 28 ans devrait donc poursuivre sa carrière au Qatar. Libéré de sa dernière année de contrat avec l’AC Milan, Bennacer rejoindra Al Gharafa sans indemnité de transfert.

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