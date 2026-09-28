Raheem Sterling proposé à deux clubs de Ligue 1 !

Dans le football, la vérité d’un jour n’est que très rarement celle du lendemain. Il fut un temps, pas si lointain, où Raheem Sterling terrorisait les défenses de Premier League. Quadruple champion d’Angleterre avec Manchester City, star de Liverpool et véritable taulier des Three Lions (82 sélections), l’attaquant, qui avait d’ailleurs disputé trois matches de la Coupe du Monde au Qatar, a longtemps tutoyé les sommets du football mondial. Mais la machine s’est enrayée, prouvant à quel point un enchaînement de mauvais choix peut rapidement faire dégringoler une carrière. Devenu indésirable à Chelsea, puis incapable de retrouver son niveau en prêt à Arsenal et plus récemment au Feyenoord Rotterdam, le joueur de 31 ans se retrouve aujourd’hui dans une impasse totale, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure néerlandaise.

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Cette traversée du désert s’est accompagnée d’un contexte extra-sportif qui n’a pas arrangé ses affaires. Pour bien comprendre la situation actuelle du joueur, il faut rappeler qu’il a comparu devant la justice anglaise le 15 septembre dernier, suite à un accident survenu en mai au volant de sa Lamborghini. S’il n’y a eu aucun blessé, l’Anglais a dû reconnaître une conduite dangereuse et la possession de protoxyde d’azote et a été remis en liberté sous caution. Une affaire désormais classée par les tribunaux, qui sert surtout de contexte pour expliquer pourquoi les recruteurs anglais et européens se montrent aujourd’hui si frileux à l’idée de le relancer.

Sterling est prêt à faire de gros sacrifices financiers pour retrouver un club

Désormais en quête de rédemption, Raheem Sterling cherche un nouveau challenge pour sauver la fin de sa carrière. Pleinement conscient qu’il doit consentir à des efforts financiers colossaux pour retrouver un projet compétitif, l’international anglais continue de s’entretenir individuellement. Surtout, il se montre particulièrement ouvert à l’idée de quitter l’Angleterre pour fuir cette atmosphère pesante.

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Selon nos informations, son profil a même été proposé à deux clubs de Ligue 1 ces derniers jours, dont Le Havre. Malheureusement pour lui, le club normand, estimant être déjà très bien fourni à ce poste, a préféré décliner l’approche malgré le CV clinquant du joueur. Une seconde écurie française de l’élite, dont le nom n’a pas filtré, a également été sondée par son entourage, mais la réponse fut identique. D’autres opportunités plus exotiques sont déjà sur la table. Reste désormais à savoir quelle orientation le joueur souhaite donner à sa carrière… A suivre.