Cristiano Ronaldo envoie un message fort à Lionel Messi, Ole Gunnar Solskjær sur la selette à Manchester United

La presse italienne lance déjà le choc entre la Juve et le Barça

En Italie, la presse locale s'impatiente déjà du choc de Ligue des champions entre la Juventus et le FC Barcelone ! Et ce sont les deux mastodontes du football mondial, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui font la Une de Tuttosport. Pour le quotidien turinois : « Juve - Barça a déjà commencé : l'éternel duel entre les 2 phénomènes qui veulent le trône de roi du football est prévu le 28 Octobre en C1 à Turin. » Et CR7 lance déjà un message à son meilleur ennemi : «Messi, je t'attends» ! Cette rencontre entre les deux multiples Ballons d'Or est déjà très attendue de l'autre côté des Alpes.

Ça se complique pour Ole Gunnar Solskjær à Manchester United

On traverse la Manche, où il fait un sale temps à Manchester United. Seizièmes de Premier League avec seulement 3 points et une seule victoire au compteur, le début de saison des Red Devils est catastrophique. Et un homme est pointé du doigt. Evidemment, il s'agit d'Ole Gunnar Solskjær. D'ailleurs, le coach norvégien fait la Une du Daily Express ce matin qui n'y va pas par quatre chemins : «Ole n'est pas à l'abri de se faire virer» ! «Ed Woodward, le directeur sportif du club n'hésitera pas à renvoyer Solskjaer si la saison de Manchester continue d'imploser», écrit le quotidien. Une information qui revient aussi sur la Une du Daily Star qui se montre encore plus véhément : « Woodward va balancer une hache sur Ole » ! L'ancien supersub va devoir inverser la tendance car ses jours sont désormais comptés à la tête de Manchester United.

France-Portugal, comme un air de revanche

On termine ce tour de la presse en France avec la Une du journal L'Équipe qui lance les hostilités du match entre la France et le Portugal ce soir dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations. Pour le quotidien, c'est un «duel sans merci entre les champions du monde et les champions d'Europe, sur fond de revanche.» Car oui, ce match est tout un symbole et va rappeler de vieux et mauvais souvenirs. «Les Bleus ont un compte à régler avec le Portugal, qui les avait battus en finale de l'Euro 2016», écrit le journal. Et ce sentiment de revanche est attendu partout dans l'hexagone comme le rappelle également La Provence sur sa couverture. De son côté, Minuit Sport met en avant Paul Pogba qui devrait faire son retour dans le onze de départ ce soir. Pour le quotidien numérique, il n'y a aucun doute : c'est «le retour du boss» !