Liga : le Barça assure l'essentiel contre le Celta et reprend les rênes

Au Camp Nou, le FC Barcelone, dauphin de son rival madrilène au coup d'envoi, accueillait le Celta de Vigo, onzième, pour le compte de la huitième journée de Liga. Défaits sur la scène européenne par l'Inter Milan (0-1), en milieu de semaine, les Blaugranas voulaient poursuivre leur marche en avant en championnat. Invaincus depuis la reprise avec six victoires et un match nul, les Culers devaient, pour cela, se défaire des Célticos. Tombeurs du Betis lors de la dernière journée, les hommes d'Eduardo Coudet, alignés en 4-4-2, avaient, quant à eux, la possibilité de se rapprocher du top 5. Organisé en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Raphinha, Lewandowski et Torres, le club catalan se montrait rapidement dangereux.

Trouvé par Alba, Ferran Torres s'illustrait une première fois, mais manquait de justesse dans le dernier geste (7e). Quelques instants plus tard, c'était au tour de Raphinha de se signaler d'une belle frappe du gauche qui mettait à contribution Marchesin (11e). Maître des débats, le Barça poussait encore mais ni Lewandowski, de la tête (12e), ni Torres, d'une nouvelle frappe enroulée (13e), ne trompaient la vigilance du dernier rempart argentin. Acculée, la défense de Vigo finissait, toutefois, par céder. Servi en profondeur, Gavi voyait son centre mal repoussé par Unai Nunez... Opportuniste, Pedri profitait alors de cette intervention approximative pour conclure, à bout portant, du gauche (1-0, 17e).

Le Barça récupère son fauteuil de leader... sans briller !

Outrageusement dominateur au cours du premier acte (11 tirs pour les hommes de Xavi contre seulement 2, non cadrés, pour les visiteurs), le Barça pensait même s'offrir un penalty juste avant la pause. Au contact avec Galan dans la surface du Celta, Raphinha s'écroulait mais l'arbitre ne bronchait pas (40e). Malgré une dernière tête de Piqué, les locaux viraient en tête, sans pour autant être à l'abri. Au retour des vestiaires, Vigo ne tardait pas à réagir. Trouvé dans la surface, Oscar ouvrait, cependant, trop son pied pour tromper Ter Stegen (47e). Portés par cette première occasion, les coéquipiers d'Aspas s'enhardissaient et se procuraient une nouvelle situation chaude. Dans la surface de réparation, Oscar, très actif, était cependant contré, in-extremis, par un Alonso décisif (56e).

Bousculés, les Blaugranas apportaient du sang neuf à l'heure de jeu : De Jong, Dembélé et Fati suppléaient Pedri, Raphinha et Torres mais la formation catalane continuait à se faire peur. Sur une frappe de Galan, repoussée par le portier barcelonais, Jörgen Strand Larsen pensait égaliser mais il était finalement signalé, à juste titre, en position de hors-jeu (69e). Dans le dernier quart d'heure, le Barça, auteur d'une seconde période globalement décevante, conservait son léger avantage, et ce, malgré une grosse pression de Vigo, à l'image de ces dernières grosses occasions (84e, 90+4e). Avec cette courte mais précieuse victoire, le FC Barcelone reste donc invaincu en Liga et reprend la tête du championnat grâce à une meilleure différence de buts que le Real Madrid. Avant de recevoir la Real Sociedad lors de la neuvième journée, le Celta de Vigo pointe, lui, à la dixième place.

