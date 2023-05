Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé ?

Oui, le Real Madrid doit continuer d’insister

Il est vrai qu’avec Vinicius Junior et Rodrygo, on peut être tenté de dire que les Madrilènes n’ont pas besoin de plus de monde devant. Le premier cité occupe déjà le poste d’ailier gauche, le préféré du Français. Mais le Bondynois reste un des tous meilleurs joueurs de la planète, capable de faire des différences à tout moment avec une facilité déconcertante. Le Real Madrid aurait logiquement tort de s’en priver. Même dans un registre axial - qui sera probablement son poste si rien ne change - il apporterait une valeur ajoutée énorme aux Merengues, qui s’assureraient d’avoir une attaque de classe mondiale pour presque une décennie. Un joueur d’une telle qualité est tout simplement irrefusable, quels que soient les joueurs déjà présents dans l’effectif.

Surtout, Kylian Mbappé semble totalement avoir l’ADN du Real Madrid. Il incarne a priori à merveille les valeurs du club, qui veut tout le temps tout gagner et dominer son adversaire. Un joueur ambitieux et déterminé, qui colle à merveille avec ce qu’aiment le Real Madrid et ses supporters. Comme ce fut le cas avec Sergio Ramos ou Cristiano Ronaldo par exemple. Sur le papier, c’est le mariage parfait.

Enfin, et c’est un paramètre important, Kylian Mbappé est un joueur très bankable. On parle d’un footballeur très apprécié à l’international, qui a le potentiel pour gagner un Ballon d’Or, qui n’hésite pas à s’exprimer publiquement… Une véritable star qui apporterait encore plus de renommée au club et lui permettrait de développer encore un peu plus ses revenus liés aux droits d’image de ses joueurs, au sponsoring, au marketing et à la vente de produits dérivés. Les Merengues entameront bientôt en plus un nouveau cycle avec ce Bernabéu complètement rénové et qui de mieux que Mbappé pour incarner cette nouvelle ère qui va démarrer à Madrid.

Non, il n’est pas essentiel pour l’avenir du club

Le but du Real Madrid est d’avoir les meilleurs joueurs du monde, et Mbappé en fait partie. En revanche, les Madrilènes ont d’autres chantiers prioritaires en attaque, maintenant que les ailes sont bien couvertes par les deux joueurs de la Canarinha. Il faut notamment trouver un remplaçant à Karim Benzema. Le Bondynois peut jouer en pointe, comme mentionné plus haut, mais il n’est pas un expert de la position et il ne semble pas farfelu d’imaginer qu’un Erling Haaland par exemple ferait mieux que lui dans ce rôle de numéro 9. L’arrivée de Mbappé serait un plus, mais d’un point de vue sportive, elle n’est pas indispensable ou impérative, là où celle d’un vrai numéro 9 l’est.

De l’argent, ce n’est pas ce qui manque du côté de Madrid. Mais là aussi, on peut s’interroger sur l’utilité d’offrir un salaire colossal à Mbappé quand d’autres positions, en plus de celle de numéro 9, sont prioritaires. Les Merengues doivent notamment se renforcer sur les côtés de la défense, et devraient encore recruter dans l’entrejeu, en plus de Jude Bellingham. Mbappé joue clairement à un poste où les positions sont couvertes.

On le sait, Kylian Mbappé aime être le leader de ses équipes. En cas d’arrivée à Madrid, il serait un joueur essentiel, c’est indéniable, mais devrait partager la vedette avec Vinicius Junior notamment. Est-ce une bonne chose pour lui ? Et pour le club ? Un Mbappé dans un rôle un peu plus secondaire pourrait être un peu plus frustré et moins à l’aise, et donc être moins performant et potentiellement source de tensions en interne. C’est un sujet que les Madrilènes doivent prendre très au sérieux.