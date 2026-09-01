Le FC Barcelone s’offre Gabriel Jesus !

Le FC Barcelone tient son nouveau numéro 9. Le club catalan a officialisé l’arrivée de l’attaquant brésilien Gabriel Jesus (64 sélections, 19 buts) en provenance d’Arsenal, mettant ainsi fin à plusieurs semaines de recherches pour renforcer son secteur offensif. Tout au long de l’été, le club catalan a, en effet, étudié plusieurs pistes et surtout celle menant à Julián Álvarez, bien que d’autres profils comme Harry Kane, Lautaro Martínez ou João Pedro ont également été évoqués.

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Face aux difficultés économiques et aux exigences des clubs concernés, le marché s’est finalement compliqué pour les Blaugrana, qui ont donc opté pour une solution différente avec un joueur expérimenté et polyvalent plutôt qu’une opération XXL. «L’Arsenal et le FC Barcelone ont conclu un accord pour le travail de l’avant-brasilier, qui a signé avec les Blaugrana jusqu’au 30 juin 2029», précise à ce titre le communiqué des Culers pour annoncer la nouvelle. À Barcelone, le Brésilien arrive, lui, avec un double objectif : apporter immédiatement une solution supplémentaire à Hansi Flick et retrouver le niveau qui lui avait permis de s’imposer parmi les attaquants les plus reconnus d’Europe.

Le pari Jesus pour oublier Alvarez

Pour rappel, la dernière saison de Gabriel Jesus a été marquée par un temps de jeu limité, conséquence directe d’une grave blessure au genou. Le natif de São Paulo avait retrouvé les terrains en décembre dernier, disputant 13 rencontres de Premier League, dont seulement deux comme titulaire, pour deux buts. Toutes compétitions confondues, son bilan s’établit, lui, à 27 apparitions, six buts et une passe décisive. Des statistiques qui ne reflètent pas forcément son talent et qui devraient le pousser à prendre sa revanche en Catalogne.

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When instinct calls, you answer. ☎️ pic.twitter.com/BgZktIcJ17 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

Une chose est sûre, sa capacité à décrocher, combiner avec les ailiers et attaquer la profondeur devrait offrir de nouvelles possibilités à Hansi Flick. Après un été particulièrement animé sur le dossier du numéro 9, le Barça aura donc finalement choisi l’expérience de Gabriel Jesus pour compléter son secteur offensif et ouvrir un nouveau chapitre de la carrière du Brésilien. De son côté, Arsenal va récupérer un peu plus de 10 millions d’euros dans une opération qui se sera finalement bouclée en un éclair.