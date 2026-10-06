Portugal : Cristiano Ronaldo avait critiqué un joueur qui avait quitté la sélection

Animateur de cette trêve internationale après son départ de la sélection portugaise avant d’affronter le Danemark jeudi dernier (4-2), Cristiano Ronaldo est en divorce total avec la Seleçao. Le buteur portugais est d’ailleurs en rupture avec le sélectionneur Jorge Jesus. L’attitude de Cristiano Ronaldo peut être considérée comme étonnante par rapport à ce qu’il s’est passé ultérieurement.

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En effet, le défenseur Ricardo Carvalho qui était alors son coéquipier au Real Madrid avait quitté un rassemblement de la sélection après avoir été laissé sur le banc au profit de Pepe alors que ce dernier ne s’était même pas entraîné. «Personne n’a une place assurée en équipe nationale. Celui qui joue le mieux et celui que le sélectionneur choisira jouera. Il a commis une erreur, mais nous en commettons tous», avait-il alors lâché. Quinze ans plus tard, les hommes ont juste changé.