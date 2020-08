La FDJ partenaire de l'OM jusqu'en 2022

C’est désormais officiel, l’Olympique de Marseille et la FDJ poursuivent leur collaboration, et ce, jusqu’en 2022 comme l'ont annoncé les deux parties sur leurs sites officiels. Partenaire premium du club phocéen depuis 2018, la société via sa marque de paris sportifs ParionsSport s’affichera dès le prochain match amical de l’OM sur l’épaule droite du maillot.

Ce sera également le cas pour l’ensemble des matches de championnat jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. De plus, le sponsor continuera de bénéficier d’une visibilité à l’Orange Vélodrome, sur les réseaux de communication du club ainsi qu’au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.