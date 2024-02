PSG : Javier Tebas se prononce sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Cela ne fait désormais plus aucun doute. Comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé (25 ans) va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Une arrivée de taille pour les Merengues et une nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir le président de la Liga, Javier Tebas.

La suite après cette publicité

«Cette année, nous avons le meilleur joueur du monde: Bellingham, la saison dernière Lewandowski était à un très bon niveau, l’Atlético a Griezmann, et si Mbappé arrive, cela nous aidera à être plus compétitifs et à grandir encore plus vite», a ainsi assuré le dirigeant espagnol pour A Bola.