Si Monaco est moins bien depuis quelques semaines, c’est aussi parce que Paris Brunner ne connaît pas la même réussite qu’en début de saison. Après avoir marqué à quatre reprises lors des cinq premières journées de Ligue 1, l’Allemand subit un coup d’arrêt. Il y a eu une suspension de deux matchs, inaugurant une série de quatre rencontres consécutives sans marquer. Son club a également dégringolé au classement pour se retrouver 8e après 11 journées. Pour ne rien arranger, l’Allemand s’est blessé et est incertain pour le déplacement à Lyon dimanche soir (20h45) que n’effectueront pas Stanis Idumbo, Philipp Köhn, Ansu Fati, Aleksandr Golovin et Mohammed Salisu. Plus inquiétant selon Filipe Luis, le staff médical ne semble pas encore certain de la nature de la blessure du joueur de 20 ans.

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« Il subsiste un doute quant à sa situation. Les médecins sont en train d’échanger à ce sujet et nous attendons des informations complémentaires. Il revenait tout juste de sélection (les U21 allemands), après avoir fourni un effort considérable. Il a joué sous la pluie, et il y a aussi une nouvelle méthodologie de travail, cela pourrait expliquer ce qui lui est arrivé. Il a disputé 90 minutes l’autre jour (face à Auxerre, 1-1, samedi dernier), puis a ressenti cette douleur. Nous devons continuer à travailler pour prévenir les blessures », dévoile le coach brésilien en conférence de presse. Il ne peut même pas donner une date de retour. « Je préfère attendre, car il a ressenti une gêne lors du dernier entraînement, a tenté d’éclairer le Brésilien. La situation concernant ses examens médicaux n’est pas encore claire. Je préfère donc patienter un peu afin de disposer d’informations plus précises. Je n’aime pas mentir. Si j’avançais des dates maintenant, je ne pourrais pas être précis. »