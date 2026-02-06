OM : les vérités de Roberto De Zerbi sur la concurrence entre Gerónimo Rulli et Jeffrey de Lange

Gerónimo Rulli ou Jeffrey de Lange ? Qui sera le gardien titulaire, ce dimanche au Parc des Princes, lors du choc de la 21e journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG ? C’est la question que tout le monde se pose au cours des dernières heures. Numéro 1 dans la hiérarchie depuis son arrivée sur la Canebière, l’Argentin voit, en effet, son statut remis en cause, la faute à des performances bien plus discutables cette saison. Encore fautif contre le Paris FC le week-end dernier, l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam a d’ailleurs cédé sa place à De Lange pour le 8e de finale de Coupe de France face à Rennes. Et le Néerlandais en a profité.

Parfait sur sa ligne, le dernier rempart de 27 ans s’est finalement offert un clean-sheet et peut logiquement espérer une nouvelle titularisation en terres parisiennes. «Je le vois comme un bosseur. Il ne se plaint pas, il bosse», a d’ailleurs reconnu Timothy Weah, ce vendredi, en conférence de presse avant de dresser les louanges de ses deux partenaires. «Avoir deux gardiens de haut niveau, c’est exceptionnel. Je n’ai jamais joué avec deux gardiens aussi forts dans ma vie».

De Zerbi relance la concurrence entre Rulli et De Lange

Quelques minutes plus tard, Roberto De Zerbi a, lui aussi, été questionné sur cette concurrence relancée, sans pour autant dévoiler de secret. «Vous verrez dimanche. Vous verrez et vous comprendrez mais moi j’ai confiance en mes deux joueurs. L’un a beaucoup joué et nous a beaucoup donné. L’autre l’an dernier vous n’en vouliez pas quand on a perdu en Coupe de France. Vous disiez qu’il n’avait pas le niveau et moi je disais le contraire». Relancé sur ce poste de gardien de but, l’ex-coach de Brighton n’a toutefois pas hésité à pointer du doigt la méforme actuelle de Rulli.

«Rulli et c’est comme la question de Murillo. Il fait beaucoup d’erreurs dernièrement. Mais je ne dirai rien sur lui parce qu’il a une mentalité parfaite. Il prend ses responsabilités et assume. C’est le premier à souffrir de ses erreurs, il a un état d’esprit parfait. Je n’ai rien à dire sur son attachement au maillot. Je vais juste regarder et évaluer le rendement sur le terrain. On peut faire des erreurs mais quand on n’a pas faim c’est non». Sous pression, Rulli est prévenu et va devoir se battre pour conserver sa place de titulaire…