OL : la grosse mise au point de John Textor sur la situation du club

La défaite face à Lens le week-end dernier a peut-être changé le futur proche de l’Olympique Lyonnais. Le club de John Textor connaît de gros soucis financiers depuis plusieurs mois et une qualification en Ligue des champions était presque obligatoire pour la survie du club. Déjà épinglé par la DNCG qui a rétrogradé le club en Ligue 2 à titre conservatoire en fin de saison, le club rhodanien est endetté et cela est très inquiétant. À tel point que l’UEFA est entrée en contact avec la direction lyonnaise pour négocier une sanction face à l’urgence de la situation économique.

John Textor s’attaque à un journaliste !

L’instance du football européen discute d’une sanction que la direction rhodanienne doit accepter sous peine d’être encore plus durement sanctionné. Il est question d’une amende conséquente (au-dessus de 10 M€), d’un encadrement de la masse salariale ou d’un contrôle sur les transferts selon L’Équipe. Pour rappel, l’UEFA a déjà sanctionné l’OL récemment pour des impayés envers d’autres clubs, des employés ou des autorités sociales et fiscales. Alors forcément, devant ses nombreuses informations parues dans la presse française et internationale, John Textor a décidé de réagir.

L’homme d’affaires américain a publié un communiqué ce jeudi soir pour s’expliquer sur la situation du club et démonter les articles de presse. «Je comprends que l’Olympique Lyonnais doit faire face à de nombreux défis dans le contexte économique actuel du football français, et désormais européen, d’autant plus que nous nous sommes efforcés de rétablir notre club parmi les plus grands clubs européens. Aujourd’hui, comme ces derniers jours, un autre journaliste a décidé d’écrire un article hypothétique qui prévoit des circonstances désastreuses si certaines attentes des instances dirigeantes en matière de viabilité financière ne sont pas satisfaites. La thèse de ces articles est toujours la même : si l’OL ne cesse pas de perdre de l’argent, ou si les actionnaires d’Eagle décident de ne pas investir davantage, alors l’OL sera exclu du championnat ou de l’UEFA. Les détails peuvent changer, les scénarios hypothétiques se multiplier et devenir plus alarmants à chaque nouvelle information non confirmée, et nous choisissons simplement de ne pas répondre à la plupart de ces articles. En fait, cette semaine, un grand média m’a demandé de répondre à une analyse apparemment bien écrite sur nos relations avec nos prêteurs, publiée sur un compte Instagram qui ne compte que 6 000 abonnés. Bien que j’apprécie cette demande, nous ne pouvons tout simplement pas nous préoccuper de tout ce bruit», lance-t-il avant d’enchaîner encore sur ce journaliste.

L’OL va devoir bien vendre cet été

«Cela dit, lorsque le même journaliste, issu d’un grand média, écrit au moins trois articles (DNCG, sanctions de Paulo Fonseca et UEFA) qui révèlent des sources directes, prédisant des scénarios alarmants de sanctions et d’échec, avec des scénarios hypothétiques qui sont portés à la connaissance du journaliste avant d’être connus de notre club - ou pire, dans certains cas, les articles sont basés sur des demi-vérités qui ne sont pas encore avérées et qui pourraient ne jamais se produire, nous devons réagir afin d’éviter toute désinformation qui semble (non pas de la part du journaliste, mais de la source anonyme) avoir un objectif malveillant. L’article en question publié aujourd’hui intitulé : « L’UEFA propose un « accord négocié » à l’OL, qui risque une exclusion des coupes européennes en cas de refus ». Il s’agit là encore d’un article rédigé avant même que le club ait défendu ses arguments. Cet article repose sur des demi-vérités présentées de manière intentionnellement péjorative. La vérité est que nous entrons dans les compétitions de l’UEFA avec un historique de pertes financières et un plan de redressement est nécessaire, comme on peut s’y attendre de tout club participant à ces compétitions. Nous avons apprécié notre collaboration avec l’UEFA et avons proposé des projections financières et un plan de viabilité qui, selon nous, ont été bien accueillis. L’UEFA a examiné nos projections et proposera, comme à son habitude, un accord à l’amiable qui imposera à notre club des normes de performance qui nous permettront de retrouver la viabilité. Il s’agit d’un processus classique qui permet aux clubs de passer des normes opérationnelles pré-UEFA à des normes minimales de viabilité.»

Toujours dans son communiqué, John Textor a décidé de cibler le journaliste, estimant que le club n’était pas dans une situation alarmante comme on pourrait le croire même s’il assume que le club va devoir vendre cet été pour survivre. Il évoque aussi une source "malveillante". «Alors que ce journaliste rédigeait un article visant à brosser un tableau extrêmement négatif, je passais une journée agréable avec les membres de l’UEFA, j’ai présenté à un panel d’experts informés et expérimentés les aspects courants et inhabituels de notre modèle économique. Contrairement à ce que les journalistes voudraient vous faire croire, je peux vous assurer que nous avons passé un excellent moment à l’UEFA. Je suis extrêmement satisfait de l’accueil chaleureux, professionnel et encourageant que nous ont réservé les membres du panel. Il est clair que l’UEFA a pour notre organisation des objectifs très similaires aux nôtres. Nous avons repris un club dont la taille et les dépenses étaient excessives, et qui n’avait pas réussi à se maintenir au niveau de l’UEFA. Nous avons pour défi de redonner à ce club son statut légitime de concurrent européen de premier plan, tout en améliorant son efficacité financière. Ce que le journaliste a rapporté est essentiellement vrai pour toutes les organisations qui ont investi massivement, en termes de pertes et de talents, pour revenir sur la scène européenne. Si nous ne rétablissons pas notre rentabilité en même temps que notre compétitivité, nous serons sanctionnés - c’est la vie telle que nous la connaissons dans le football - et la raison pour laquelle ce journaliste continue de présenter des scénarios sombres provenant d’une source manifestement malveillante est une tout autre question.»

John Textor veut toujours sauver le club

«En fin de compte, cet article ne peut être considéré comme une description fidèle de la réalité de nos clubs, car les demi-vérités sont dangereuses – l’entière vérité est bien plus éclairante. Pour conclure, je vous invite donc à prendre en considération quelques éléments supplémentaires… Mes partenaires chez Eagle Football ont investi massivement dans l’Olympique Lyonnais afin de reconstruire notre compétitivité et de ramener des trophées importants à Lyon. Depuis décembre 2022, en plus du coût de notre acquisition de l’OL, nous avons investi plus de 293 millions d’euros directement dans votre club. Bien sûr, notre investissement a financé les lourdes pertes d’exploitation dont nous avons hérité, mais nous avons également investi massivement dans notre effectif afin d’être compétitifs pour remporter des titres européens à des niveaux de plus en plus élevés. D’un point de vue comptable, ces pertes et ces investissements ont des conséquences : l’investissement d’aujourd’hui dans un joueur devient l’« amortissement » de demain, comptabilisé comme une perte financière. Ces pertes et ces investissements doivent être couverts, comme dans toute autre entreprise, et nous continuerons à le faire à Lyon. Alors, que pouvez-vous attendre pour l’avenir ? Eh bien, notre activité football mondiale hautement intégrée commence à enregistrer des progrès importants vers la rentabilité, grâce à l’augmentation des revenus, à la baisse des dépenses liées aux joueurs, à l’augmentation de la valeur de l’effectif et à la hausse des revenus liés aux transferts de joueurs. D’ici le 30 juin 2025, nos activités footballistiques, tant au niveau mondial qu’en France, seront bien positionnées pour atteindre la rentabilité, qui est la définition même de la durabilité. Il nous reste à payer le prix des erreurs du passé. Nous devons continuer à lever des fonds propres afin de réduire notre endettement lié aux acquisitions et aux joueurs et de renforcer notre bilan pour réaliser nos ambitions futures. Nous avons présenté ce plan à l’UEFA, qui devrait nous tenir responsables de sa mise en œuvre (comme elle le ferait avec n’importe quel autre club), et nous comptons atteindre tous nos objectifs pour reconstruire votre club, tant sur le plan financier que sur le plan sportif.» Le message est passé !