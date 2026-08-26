Real Madrid : le premier très beau but de Kylian Mbappé cette saison

La saison est lancée pour Kylian Mbappé. Resté muet lors de son premier match face à l’Espanyol en championnat (1-2), le capitaine des Bleus a réglé la mire ce soir face à la Real Sociedad. C’est lui qui a ouvert le score à la 40e minute de jeu.

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🎇 | MBAPPÉ LANCE LE REAL ! 🎆 Le Bernabéu attendait ce moment, Valverde le sert parfaitement et Mbappé ne tremble pas !#LALIGA #RealMadridRealSociedad

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Trouvé à l’entrée de la surface après un excellent travail de Federico Valverde qui avait gagné plusieurs dizaines de mètres avec le ballon, Mbappé éliminait un défenseur d’un crochet avant d’ajuster Remiro d’une frappe du gauche sous la barre. Sucic a depuis égalisé pour les Basques (44e, 1-1).