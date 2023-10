PSG - AC Milan : le réveil tant attendu de Randal Kolo Muani

Cette fois-ci, pas de frayeur. Contrairement à cette triste soirée d’octobre à Newcastle, le Paris Saint-Germain a bien écrasé, ce mercredi soir, son opposant européen dans la 3ème journée du groupe F de Ligue des Champions. Les Parisiens ont su dérouler leur jeu face à l’AC Milan pour s’adjuger une précieuse victoire (3-0), avant la revanche à San Siro le 7 novembre prochain. Si les Rossoneri ont connu quelques courts passages intéressants, les Rouge et Bleu ont pu s’appuyer sur certains cadres hier soir pour se mettre à l’abri et pouvoir souffler un "ouf !" de soulagement. Titularisé dans le 4-3-3 de Luis Enrique aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, l’attaquant français, Randal Kolo Muani a eu un véritable impact dans le scénario du match en affichant une belle activité et une finition capitale.

«On est très fiers de notre performance, on a fait une très bonne partie de match. Aujourd’hui, on avait à cœur de gagner, de très bien débuter cette rencontre. On est parti chercher haut comme on le voulait, et on a su marquer très vite pour ensuite enchaîner en deuxième période. On avait à cœur de garder le ballon, de contrôler ce match. On a su concrétiser ce qu’on voulait mettre en œuvre. Forcément, pour la Ligue 1 et le reste, ça donne de la confiance. Il faut continuer sur cette lancée», a confié l’ancien Nantais à Canal+. En même temps, Randal Kolo Muani a de quoi être fier après la belle copie offensive qu’il a rendu ce mercredi soir. Alors qu’il n’était pas certain de débuter, RKM a été titulaire, a joué presque toute la rencontre et a même été plus que décisif.

Un but très précieux !

Rapidement dans la rencontre, Randal Kolo Muani a montré un solide visage en tentant de mettre le feu dans la défense milanaise. Sa première accélération a obligé Malick Thiaw à commettre une faute inévitable, provoquant un avertissement pour le défenseur rossonero (4e). Au total, il a poussé l’AC Milan à la faute à trois reprises. Globalement, l’ancien joueur de Francfort est parvenu à bonifier ses ballons et à dynamiser le jeu offensif, quand ses deux coéquipiers Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pêchaient dans les derniers gestes. Il a surtout été l’auteur du deuxième but parisien (53e), en opportuniste après une frappe de Dembélé repoussée dans ses pieds par Maignan, permettant aux Parisiens de souffler et de se mettre à l’abri. L’attaquant pourrait être encore un peu plus efficace, mais il semble être sur la bonne voie.

Cette belle prestation, tant attendue après plusieurs semaines de doute et de déception, a d’ailleurs été saluée par Luis Enrique en conférence de presse, alors que l’international français a fait preuve d’une grande présence en attaque, touchant une trentaine de ballons jusqu’à sa sortie (82e) : «Content pour Randal Kolo Muani ? Ils le sont tous ! Ils ont tous besoin de marquer des buts. On joue comme une équipe, on doit tous attaquer, tous défendre. S’il marque, c’est tant mieux. Kolo Muani a fait un travail incroyable», a-t-il déclaré. Certes, la régularité sera le maître mot de la campagne de RKM mais au moins, ce mercredi soir, il a su profiter de sa titularisation pour briller avec justesse et propreté. Lui qui vit une concurrence hiérarchique avec Gonçalo Ramos, nul doute qu’il a marqué des points, collectifs et individuels, face au Milan.