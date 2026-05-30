LdC : la Hongrie craint des incidents après PSG-Arsenal

Ce soir à 18 heures, le PSG et Arsenal vont s’affronter en finale de la Ligue des Champions à la Puskas Arena de Budapest. Une ville où la fête a déjà commencé puisque de nombreuses animations sont organisées avec les sponsors de l’UEFA. Mais tout le monde espère que cela ne dégénèrera pas après le match. Ce vendredi, Blikk évoque la crainte d’incidents après la finale.

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«Samedi, le monde du football aura les yeux rivés sur Budapest, la capitale hongroise accueillant la finale de la Ligue des champions. Malheureusement, le choc PSG-Arsenal risque de dégénérer non seulement à la Puskás Arena, mais aussi dans les rues, les supporters se préparant apparemment depuis longtemps à des affrontements. Des confrontations pourraient éclater entre supporters français et anglais, ainsi qu’avec des groupes de supporters hongrois dans toute la ville», écrit la publication hongroise avant de se demander : «y aura-t-il des incidents impliquant des supporters dans les rues de Budapest à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions ?» Pour 89% des personnes ayant voté lors du sondage, il y aura des incidents ce soir dans la capitale hongroise. Espérons qu’ils se trompent…