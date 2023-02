Youssef Chibhi sera jugé pour « atteinte à l’intimité » avoir avoir filmé 70 victimes à leur insu

C’est une affaire qui a éclaté au cœur de l’été et qui a coûté son poste à Youssef Chibhi. Limogé pour «raisons extra-sportives» du FC Versailles où il exerçait depuis 2014 après avoir fait monter le club en National 1, et atteint la demi-finale de la Coupe de France l’an passé, l’entraîneur va être jugé en mars pour « atteinte à l’intimité ». Il est accusé d’avoir filmé, chez lui et à leur insu, 70 personnes d’après les informations du journal Le Parisien. Il y aurait même trois enfants parmi elles. Les faits se seraient produits sur une dizaine d’années. Les victimes sont en grande majorité des femmes, certaines étaient donc mineures au moment des faits. L’entraîneur piégeait ses victimes en ayant recours à du service à domicile.

C’est comme cela qu’une "cat-sitteuse" avait prévenu la police, découvrant l’existence d’une caméra durant son séjour dans l’appartement de Chibhi à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), en plus d’une boîte contenant des cartes mémoires et d’une caméra miniature. Au fil des investigations, la police a récolté 350 gigaoctets de vidéos. Les investigations ont également révélé l’existence de scènes directement envoyées sur le téléphone du coupable sans qu’elles ne soient enregistrées. Car Chibhi a reconnu les faits qualifiés d’« atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel ». En optant pour cette défense, l’entraîneur de 41 ans s’offre le droit à une procédure dite «allégée», ce que regrettent la plupart des victimes, mais aussi un délai judiciaire plus court.

