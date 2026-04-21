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Real Madrid-Getafe : le joueur agressé par Rüdiger est encore sous le choc

Par Allan Brevi
1 min.
Diego Rico @Maxppp

Le match entre le Real Madrid et Getafe (0-1), disputé le 2 mars dernier, continue de faire débat en Espagne. Une action entre Antonio Rüdiger et Diego Rico avait marqué la rencontre, le défenseur madrilène étant retombé sur le joueur de Getafe alors que ce dernier était au sol, avec un contact au visage. L’arbitre avait considéré l’action comme accidentelle et n’avait pas sanctionné le joueur du Real Madrid, une décision qui reste lourdement contestée par le camp de Getafe.

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Invité du podcast La Otra Grada, Diego Rico est revenu avec beaucoup d’agacement sur cet épisode, livrant des propos très fermes : « dois-je présenter mes excuses à Rüdiger pour m’avoir laissé vivre ? » a-t-il lancé, avant d’enchaîner : « c’est un joueur très agressif, mais là il a franchi la ligne rouge. Je ne peux pas lui pardonner ». Une sortie qui confirme que la tension est toujours d’actualité à Getafe, même plusieurs semaines après la rencontre.

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