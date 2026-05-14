PSG : le magicien Khvicha Kvaratskhelia n’en finit plus de briller

Le Paris Saint-Germain a été secoué, parfois même dominé, mais il a encore pu compter sur l’immense talent de Khvicha Kvaratskhelia pour faire basculer la rencontre. Dans un Bollaert incandescent et face à des Lensois extrêmement agressifs dans les duels, le Géorgien a longtemps semblé discret avant de frapper au moment parfait. Alors que le PSG peinait à ressortir proprement et subissait les vagues artésiennes, Kvaratskhelia a puni la moindre erreur adverse avec son sang-froid habituel. Sur la première véritable situation parisienne, il a parfaitement contrôlé le ballon avant d’ajuster Robin Risser d’un tir croisé plein de maîtrise. Une action clinique qui a totalement refroidi le stade et rappelé toute l’efficacité de cette équipe parisienne.

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Au-delà de son but, l’ancien Napolitain a encore dégagé cette impression de danger permanent dès qu’il touchait le ballon. Même dans les temps faibles parisiens, il a constamment proposé des solutions, cherché les intervalles et obligé la défense lensoise à rester sous tension. Son association avec Dembélé a régulièrement permis au PSG de respirer lorsque le pressing nordiste devenait étouffant. Il n’a pas eu besoin de multiplier les exploits spectaculaires pour peser sur la rencontre. Son réalisme, sa justesse technique et sa capacité à faire les bons choix dans les moments clés ont encore fait basculer un match de très haut niveau. Dans une soirée qui offre officiellement le titre au PSG, Kvaratskhelia a une nouvelle fois répondu présent.

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10 buts et 4 passes depuis mars

Encore une fois, Khvicha Kvaratskhelia a répondu présent dans un grand rendez-vous. Dans un match où le PSG a longtemps souffert face à l’intensité lensoise, l’international géorgien a incarné ce réalisme froid et cette maîtrise technique qui font aujourd’hui de lui l’un des hommes les plus décisifs de la fin de saison parisienne. Peu de déchet, énormément de justesse et surtout cette capacité à frapper au moment exact où son équipe en a besoin. Son but à la demi-heure de jeu a totalement changé le scénario de la rencontre alors que Lens dominait jusque-là les débats. Lancé par Dembélé après une erreur de Sarr, Kvaratskhelia a parfaitement contrôlé avant d’ajuster Risser avec énormément de sang-froid. Une action simple en apparence mais exécutée avec une précision clinique. Derrière, le Géorgien a continué de sécuriser les possessions parisiennes avec une qualité technique remarquable malgré la pression constante des Lensois.

Ses statistiques illustrent encore sa copie très propre avec 28 passes réussies sur 30, seulement un ballon perdu sur 45 touchés et une énorme maîtrise dans les transmissions vers l’avant. Même lorsqu’il n’a pas accéléré balle au pied, Kvaratskhelia a constamment donné le bon tempo au jeu parisien. Depuis le début du mois de mars, l’ancien Napolitain enchaîne les performances majeures dans les grands matches et semble désormais totalement installé dans une dimension de patron offensif au PSG. Buteur contre Liverpool, Lyon, Nantes, le Bayern Munich et désormais Lens, il monte clairement en puissance au meilleur moment de la saison. À l’approche de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, cette montée en régime constitue probablement l’une des meilleures nouvelles possibles pour Luis Enrique. Aujourd’hui, Kvaratskhelia dégage cette sensation rare de pouvoir faire basculer n’importe quelle rencontre sur un seul geste.