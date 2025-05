OM : l’avis fort de Jérôme Rothen sur Mason Greenwood

Dans l’émission Rothen s’enflamme, ce vendredi sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur le cas Mason Greenwood. Alors que l’attaquant de 23 ans a assuré vouloir rester à l’OM, son avenir continue de faire parler. Interrogé sur la trajectoire de l’ancien joueur de Manchester United, Rothen a lui tenu un discours très positif. «Si on regarde les stats, sa saison est bonne. 1/3 des buts de l’OM sont grâce à lui. Marseille marque 78 fois. Il en a mis 19, dont 6 penalties certes mais 5 passes décisives. Il est arrivé pour bonifier le secteur offensif de l’OM, ça a été le cas», a tout d’abord reconnu l’ex-Monégasque.

Et d’ajouter : «ce coup de moins bien ? Dans la tête aussi… De Zerbi, Longoria l’ont sanctionné. Maintenant, on a l’impression qu’il est revenu. Mais il faut travailler sur sa constance et sa régularité. Après, quand Greenwood est bon, l’OM est bon. Marseille fait des bons matchs quand il est là. Il faut reconnaitre pour sa première année, il s’est adapté, il a fait tourner le compteur, les gens à Marseille sont des passionnés de football et quand ils le voient, ils apprécient. Ce joueur-là, il faut absolument le conserver et essayer de le faire grandir avec l’OM». L’intéressé appréciera.