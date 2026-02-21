Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : le but express de Désiré Doué pour l’ouverture du score contre Metz

Par Kevin Massampu
1 min.
Désiré Doué @Maxppp
PSG 2-0 Metz

Le Paris Saint-Germain n’a pas mis longtemps avant de prendre les commandes de la rencontre face à Metz. Opposés aux derniers de Ligue 1, les Parisiens ont l’occasion de reprendre la tête du championnat en cas de victoire ce samedi soir, notamment après la défaite de Lens contre Monaco (2-3). Et pour le moment, c’est bien parti pour les hommes de Luis Enrique qui mènent déjà après seulement trois minutes de jeu.

La suite après cette publicité
L1+
3e but de la semaine pour un DD en grand forme !

Un alignement messin très louche 🤔

#PSGFCM
Voir sur X

Trouvé dans la profondeur après un long ballon de Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué s’en allait défier Jonathan Fischer en face-à-face. D’un petit ballon piqué, l’ex-Rennais battait le gardien messin pour ouvrir le score et inscrire son troisième but de la semaine, après son doublé en Ligue des Champions contre Monaco (2-3), mardi soir. De quoi faire taire davantage les critiques…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier