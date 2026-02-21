PSG : le but express de Désiré Doué pour l’ouverture du score contre Metz

Le Paris Saint-Germain n’a pas mis longtemps avant de prendre les commandes de la rencontre face à Metz. Opposés aux derniers de Ligue 1, les Parisiens ont l’occasion de reprendre la tête du championnat en cas de victoire ce samedi soir, notamment après la défaite de Lens contre Monaco (2-3). Et pour le moment, c’est bien parti pour les hommes de Luis Enrique qui mènent déjà après seulement trois minutes de jeu.

Trouvé dans la profondeur après un long ballon de Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué s’en allait défier Jonathan Fischer en face-à-face. D’un petit ballon piqué, l’ex-Rennais battait le gardien messin pour ouvrir le score et inscrire son troisième but de la semaine, après son doublé en Ligue des Champions contre Monaco (2-3), mardi soir. De quoi faire taire davantage les critiques…