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Coupe du Monde

CdM 2026 : les sélections déjà qualifiées et éliminées

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

12 groupes de 4 équipes, pour un total de 48 sélections. 32 rejoindront les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 à l’issue de la phase de groupes, dont on vit actuellement la deuxième journée. Lundi, la France et l’Argentine ont déjà validé leur ticket pour la suite de la compétition, ainsi que d’autres équipes, comme la Norvège, l’Allemagne, les Etats-Unis et le Mexique. Ils sont donc 6 à être d’ores et déjà qualifiés.

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Ils sont 4 à être déjà éliminés. En effet, Haïti, la Turquie, la Tunisie et la Jordanie, avec deux défaites au compteur, peuvent déjà dire adieu aux seizièmes de finale, car ils ne pourront pas faire partie des meilleurs troisièmes dans le meilleur des cas.

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