OM : Roberto De Zerbi part avec le meilleur ratio de victoires en 25 ans

Par Valentin Feuillette
Roberto De Zerbi

C’est un drôle de paradoxe qui s’achève à l’OM. Roberto De Zerbi quitte le club avec le meilleur ratio de victoires depuis 2000, soit 57 % de succès en compétition officielle. Oui, vous avez bien lu, le coach italien, qui n’aura passé qu’un peu plus d’une saison sur le banc phocéen, laisse derrière lui un palmarès statistique que même les plus grands noms du club peinent à égaler. Pour remettre les chiffres en perspective, Igor Tudor suit juste derrière avec 56 %, tandis que Sampaoli culmine à 54 %, Bielsa à 51 % et Deschamps à 50 %. Autrement dit, Marseille licencie littéralement son entraîneur le plus efficace depuis 25 ans… et le fait juste avant d’entrer dans la dernière ligne droite de la saison.

Le paradoxe devient encore plus savoureux quand on considère le contexte. Malgré son meilleur ratio de victoires depuis Deschamps, De Zerbi quitte le navire après une série de résultats en dents de scie, notamment des défaites marquantes contre le PSG et une élimination prématurée en Ligue des Champions. Marseille, le club qui change d’entraîneur comme d’avis sur le mercato, semble incapable de récompenser la performance pure par la stabilité. Ll’OM se retrouve donc une nouvelle fois à chercher un successeur, tandis que la statistique de De Zerbi restera un épicéa rare dans l’histoire récente du club, à savoir un coach licencié… mais irrésistiblement efficace.

